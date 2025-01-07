Повернуть кисень мільйонам сердець: учені вивчили новий метод лікування небезпечної хвороби

Ішемічна хвороба серця є глобальною проблемою, від якої страждають мільйони людей, а наявні методи її лікування не завжди дають бажаний результат. Прагнучи змінити ситуацію, вчені знайшли новий незвичайний метод її лікування.

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Нещодавно вчені досягли значних успіхів у розумінні процесів кровоприпливу до серця і його здоров'я завдяки своєму дослідженню впливу молекули β-гідроксибутирату (3-OHB) на його роботу. Було показано, що ця молекула, що є кетоновим тілом, яке утворюється під час розщеплення жирів, посилює приплив крові до серця, що може запропонувати нові стратегії боротьби з ішемічною хворобою серця — провідною світовою причиною смерті, пов'язаною з недостатнім надходженням кисню до органу, пише News Medical.

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Дослідження, проведене у співпраці з Університетом Луїсвілля під керівництвом доктора Метью Ністоріака, доцента Масонського медичного дослідницького інституту (MMRI), показало, що підвищення рівня 3-ОНБ, природне підвищення під час голодування, фізичного навантаження або за умови використання інгібіторів SGLT2 (ліки від діабету), покращує серцевий кровотік.

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Цей процес, званий гіперемією міокарда, вкрай необхідний для доставки кисню до органу. Доктор Ністоріак заявив, що результати роботи, опублікованої в журналі Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology, свідчать про те, що метаболічна гнучкість серця, або його здатність використовувати різні джерела енергії, як-от цукри, жири та кетони, відіграє найважливішу роль у підтримці кровопостачання та постачання кисню до нашого організму.

Інші вчені та лікарі високо оцінили дослідження, підкресливши важливість локальних наукових відкриттів для поліпшення здоров'я серця в усьому світі. Автори вважають, що кетогенні підходи, такі як індивідуальні зміни способу життя або ж цільова терапія, можуть принести значну користь пацієнтам, які страждають від ішемічних станів.

Доктор Ністоріак сприймає отримані результати, як справжнісіньке відкриття дверей у нову сферу для вивчення методів лікування на основі кетонів, які можуть змінити наявні підходи до лікування пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Хоча кетогенні дієти стали популярними для зниження ваги і поліпшення метаболізму, їхній потенційний вплив на серцево-судинне здоров'я залишався загадкою для науки і досі перебуває під наглядом вчених.

Раніше Фокус писав про те, що розмови по телефону підвищують тиск. Як показує нове дослідження, чим більше люди спілкуються телефоном, тим вищий ризик появи у них високого кров'яного тиску.

Також Фокус писав про те, що навіть найменші фізичні вправи можуть знизити ризик інсульту. Також щоденні прогулянки потенційно можуть сприяти зниженню ймовірності розвитку порушень серцевого ритму, відомих як фібриляція передсердь.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.