Одно лечат, а другое калечат: ученые нашли необычные свойства у молочных продуктов

Молочные продукты являются одними из самых популярных ингредиентов и видов еды в мире. Однако недавно ученые выяснили, что хотя они положительно влияют на одну нашу проблему, в то же время они способны вызвать осложнения совсем в другом месте.

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Недавнее исследование ученых выявило связь между регулярным употреблением молочных продуктов и снижением артериального давления, но при этом отметило связь с менее благоприятными изменениями, такими как повышение уровня холестерина. Одновременно узнав их положительные и отрицательные стороны, ученые надеются, что это поможет им разрабатывать более индивидуальные рекомендации, учитывающие различные проблемы людей, пишет Health.

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Исследователи проанализировали данные более 2 800 взрослых в возрасте от 18 до 80 лет и обнаружили, что у тех, кто часто употреблял молочные продукты, систолическое и диастолическое артериальное давление было ниже, чем у тех, кто редко употреблял подобную пищу.

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Результаты, представленные на конференции Академии питания и диетологии по вопросам продовольствия и питания, и опубликованные в журнале JAND, обозначили роль молочных продуктов в регулировании давления, от проблем с которым страдают около 120 миллионов одних лишь американцев.

В то же время исследование также выявило повышение уровня триглицеридов в крови и снижение уровня липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), также известных как "хороший" холестерин у тех, кто часто употребляет молочные продукты, что делает взаимосвязь между молочными продуктами и здоровьем сердца не такой однобокой, четко выделяя вред от их усваивания.

Высокое давление является одним из основных факторов риска развития многочисленных сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты, инсульты и сердечную недостаточность. Автор исследования Сайфул Сингар, докторант кафедры диетологии Университета штата Флорида, отметил, что благотворное влияние молочных продуктов на давление может быть обусловлено биоактивными пептидами, которые ингибируют ангиотензин-превращающий фермент (АПФ), или содержанием в молочных продуктах минералов, таких как кальций, калий и магний.

Однако наблюдательный характер исследования затрудняет установление прямой причинно-следственной связи, поскольку на результаты могут влиять такие факторы, как самоотчеты о потреблении подобной пищи. Кроме того, влияние молочных продуктов на уровень холестерина остается не совсем ясным: насыщенные жиры, содержащиеся в полножирных молочных продуктах, давно ассоциируются с вредным уровнем холестерина, хотя новые исследования показывают, что полножирные молочные продукты могут не оказывать такого негативного влияния, как считалось ранее.

Эксперты отмечают, что тип потребляемых молочных продуктов может играть важную роль в этих результатах. Например, было доказано, что сывороточный белок снижает уровень триглицеридов более эффективно, чем казеин, другой молочный белок, хотя оба они могут влиять на уровень липидов после употребления. Кроме того, "матрица молочной пищи" — сочетание жиров, белков и биологически активных компонентов в молочных продуктах, может также по-разному влиять на липидный обмен.

Эти данные отлично отображают сложность изучения роли молочных продуктов в метаболизме и сердечно-сосудистом здоровье, где на каждое их положительное свойство ученые находят и отрицательное. Несмотря на противоречивые результаты, молочные продукты по-прежнему часто рекомендуются в качестве части сбалансированной диеты благодаря богатому содержанию питательных веществ, включая кальций, белок и магний.

Эксперты по питанию, такие как Линдси Мэлоун, RDN, из Университета Кейс Вестерн Резерв, выступают за употребление молочных продуктов именно с низким содержанием жира, особенно от коров, выращенных на травяном откорме, чтобы получить максимум питательных веществ и при этом минимизировать потребление калорий и нежелательных элементов.

Кардиолог Брайан Дауни, доктор медицины, подчеркнул, что молочные продукты с низким содержанием жира или без него можно употреблять в умеренных количествах в рамках общего здорового образа жизни, который также включает регулярные физические упражнения, хороший сон, поддержание здорового веса, отказ от табака и чрезмерного употребления алкоголя.

В странах с высоким потреблением молочных продуктов, таких как Финляндия и Нидерланды, часто отмечается более низкий уровень гипертонии по сравнению со средними мировыми показателями. Однако индивидуальные показатели здоровья зависят от общего режима питания и образа жизни, что еще раз подчеркивает важность разнообразного рациона и практики общих оздоровительных ежедневных привычек.

Ранее Фокус писал о том, что наука поставила точку в вопросе о жирном и нежирном молоке. Новые исследования перевернули все наши укрепившиеся понятия о пользе и вреде молочных продуктов, стремясь облегчить нелегкий выбор в пользу того или иного продукта.

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