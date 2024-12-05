Не только дешевле, но и полезнее: ученые перечислили альтернативы популярным продуктам

Популярные продукты животного происхождения доступны почти в каждом уголке планеты, однако ученые считают, что они несут в себе опасность для нашего здоровья. Для решения этой проблемы они составили список более полезных и выгодных продуктов.

Недавнее исследование выяснило, что переход от продуктов животного происхождения к растительному питанию может оказать огромное влияние на здоровье человека, экологическую устойчивость и потребительские расходы. В исследовании ученые рассмотрели различные мясные и молочные альтернативы — от минимально обработанных вариантов, таких как бобы и темпе, до обработанных продуктов, таких как вегетарианские бургеры, растительное молоко, и новых инноваций, таких как выращенное в лаборатории мясо, пишет The Conversation.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Согласно исследованию, опубликованному в журнале PNAS, бобовые, включая сою, горох и фасоль, выделяются как наиболее выгодная замена мясу и молоку. В странах с высоким уровнем дохода, таких как Великобритания и США, переход на рацион, богатый этими необработанными растительными продуктами, может значительно уменьшить дисбаланс в питании и такие связанные с питанием заболевания, как болезни сердца, рак и диабет.

Важно

Смертельный риск для миллионов: красное мясо связали с развитием диабета

С точки зрения экологии, выращивание бобовых вместо разведения скота может сократить использование земли и воды более чем наполовину, при этом значительно снизив выбросы парниковых газов. Кроме того, стоимость продуктов питания может снизиться более чем на треть, что делает такой переход на новый рацион экономически привлекательным, считает Марко Спрингманн, старший научный сотрудник по вопросам окружающей среды и здоровья Оксфордского университета и автор исследования.

Переработанные растительные продукты, такие как вегетарианские бургеры и растительное молоко, также имеют значительные преимущества, хотя их экологические и медицинские достоинства несколько меньше, чем у бобовых. Они остаются более доступными, чем традиционные продукты животного происхождения, но при этом имеют более высокую себестоимость и выбросы в атмосферу из-за потребности в энергии для переработки. Несмотря на эти недостатки, они по-прежнему превосходят мясо и молоко по снижению углеродного следа и увеличению потребления пищевых волокон и питательных веществ, особенно когда они заменяют животные жиры и холестерин в рационе, считает Спрингманн.

Темпех, ферментированный соевый продукт, также стал возможной альтернативой этим продуктам, сочетающей полезные свойства цельных соевых бобов с низкими требованиями к обработке и затратами. Это отличает его от других переработанных альтернатив, предлагая практичный и питательный вариант элемента рациона.

Напротив, мясо, выращенное в лаборатории, заняло низкое место в этом сравнении. Его производство в настоящее время является энергоемким, что приводит к выбросам парниковых газов, сопоставимым с обычной говядиной, а его стоимость непомерно высока, объясняет Спрингманн. Хотя в будущем технологический прогресс может снизить эти барьеры, нынешние данные свидетельствуют о том, что выращенное в лаборатории мясо не является ни здоровой, ни экологически приемлемой альтернативой традиционному мясу или растительным заменителям.

Исследование ученых призывает к принятию политических мер для поощрения потребления устойчивых и питательных растительных продуктов. Переход к питанию на основе бобовых и цельного зерна не только может способствовать укреплению здоровья человека и благополучию планеты, но и впишется в бюджет большинства семей, демонстрируя, что выбор здоровой пищи не обязательно должен быть дороже, считают авторы.

Ранее Фокус писал о том, что наука опровергла полезность диеты по группе крови. Хотя идея приема пищи в зависимости от группы крови звучала свежо и интригующе, реальность оказалась не столь радужной, а ограничения диеты могут принести больше вреда, чем пользы.

Также Фокус писал о суповой диете, способной предотвратить опасное заболевание печени. Диета "супы и шейки" показала многообещающие результаты в недавнем исследовании по лечению заболеваний печени, которые несут более серьезные последствия для здоровья.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.