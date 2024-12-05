Не тільки дешевше, а й корисніше: вчені перерахували альтернативи популярним продуктам

Популярні продукти тваринного походження доступні майже в кожному куточку планети, проте вчені вважають, що вони несуть у собі небезпеку для нашого здоров'я. Для вирішення цієї проблеми вони склали список більш корисних і вигідних продуктів.

Нещодавнє дослідження з'ясувало, що перехід від продуктів тваринного походження до рослинного харчування може мати величезний вплив на здоров'я людини, екологічну стійкість і споживчі витрати. У дослідженні вчені розглянули різні м'ясні та молочні альтернативи — від мінімально оброблених варіантів, як-от боби і темпе, до оброблених продуктів, як-от вегетаріанські бургери, рослинне молоко, і нових інновацій, як-от вирощене в лабораторії м'ясо, пише The Conversation.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі PNAS, бобові, включно з соєю, горохом і квасолею, виділяються як найвигідніша заміна м'яса і молока. У країнах з високим рівнем доходу, таких як Великобританія і США, перехід на раціон, багатий цими необробленими рослинними продуктами, може значно зменшити дисбаланс у харчуванні і такі пов'язані з харчуванням захворювання, як хвороби серця, рак і діабет.

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З точки зору екології, вирощування бобових замість розведення худоби може скоротити використання землі та води більш ніж наполовину, при цьому значно знизивши викиди парникових газів. Крім того, вартість продуктів харчування може знизитися більш ніж на третину, що робить такий перехід на новий раціон економічно привабливим, вважає Марко Спрінгманн, старший науковий співробітник з питань довкілля та здоров'я Оксфордського університету й автор дослідження.

Перероблені рослинні продукти, такі як вегетаріанські бургери та рослинне молоко, також мають значні переваги, хоча їхні екологічні та медичні переваги дещо менші, ніж у бобових. Вони залишаються більш доступними, ніж традиційні продукти тваринного походження, але при цьому мають вищу собівартість і викиди в атмосферу через потребу в енергії для переробки. Незважаючи на ці недоліки, вони, як і раніше, перевершують м'ясо і молоко за зниженням вуглецевого сліду і збільшенням споживання харчових волокон і поживних речовин, особливо коли вони замінюють тваринні жири і холестерин у раціоні, вважає Спрінгманн.

Темпех, ферментований соєвий продукт, також став можливою альтернативою цим продуктам, що поєднує корисні властивості цільних соєвих бобів із низькими вимогами до обробки та витратами. Це відрізняє його від інших перероблених альтернатив, пропонуючи практичний і поживний варіант елемента раціону.

Навпаки, м'ясо, вирощене в лабораторії, посіло низьке місце в цьому порівнянні. Його виробництво нині є енергоємним, що призводить до викидів парникових газів, які можна порівняти зі звичайною яловичиною, а його вартість непомірно висока, пояснює Спрінгманн. Хоча в майбутньому технологічний прогрес може знизити ці бар'єри, нинішні дані свідчать про те, що вирощене в лабораторії м'ясо не є ні здоровою, ні екологічно прийнятною альтернативою традиційному м'ясу або рослинним замінникам.

Дослідження вчених закликає до прийняття політичних заходів для заохочення споживання стійких і поживних рослинних продуктів. Перехід до харчування на основі бобових і цільного зерна не тільки може сприяти зміцненню здоров'я людини і добробуту планети, а й впишеться в бюджет більшості сімей, демонструючи, що вибір здорової їжі не обов'язково має бути дорожчим, вважають автори.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.