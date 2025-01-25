Одне лікують, а інше калічать: учені знайшли незвичайні властивості у молочних продуктів

Молочні продукти є одними з найпопулярніших інгредієнтів і видів їжі у світі. Однак нещодавно вчені з'ясували, що хоча вони позитивно впливають на одну нашу проблему, водночас вони здатні спричинити ускладнення зовсім в іншому місці.

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Нещодавнє дослідження вчених виявило зв'язок між регулярним вживанням молочних продуктів і зниженням артеріального тиску, але водночас відзначило зв'язок із менш сприятливими змінами, такими як підвищення рівня холестерину. Одночасно дізнавшись про їхні позитивні та негативні сторони, вчені сподіваються, що це допоможе їм розробляти більш індивідуальні рекомендації, що враховують різні проблеми людей, пише Health.

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Дослідники проаналізували дані понад 2 800 дорослих у віці від 18 до 80 років і виявили, що у тих, хто часто вживав молочні продукти, систолічний і діастолічний артеріальний тиск був нижчим, ніж у тих, хто рідко вживав подібну їжу.

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Результати, представлені на конференції Академії харчування та дієтології з питань продовольства і харчування, і опубліковані в журналі JAND, окреслили роль молочних продуктів у регулюванні тиску, від проблем з яким страждають близько 120 мільйонів одних лише американців.

Водночас дослідження також виявило підвищення рівня тригліцеридів у крові та зниження рівня ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ), також відомих як "добрий" холестерин у тих, хто часто вживає молочні продукти, що робить взаємозв'язок між молочними продуктами та здоров'ям серця не таким однобоким, чітко виокремлюючи шкоду від їхнього засвоєння.

Високий тиск є одним з основних факторів ризику розвитку численних серцево-судинних захворювань, включно з інфарктами, інсультами та серцевою недостатністю. Автор дослідження Сайфул Сінгар, докторант кафедри дієтології Університету штату Флорида, зазначив, що сприятливий вплив молочних продуктів на тиск може бути зумовлений біоактивними пептидами, які пригнічують ангіотензин-перетворювальний фермент (АПФ), або вмістом у молочних продуктах мінералів, таких як кальцій, калій і магній.

Однак спостережливий характер дослідження ускладнює встановлення прямого причинно-наслідкового зв'язку, оскільки на результати можуть впливати такі фактори, як самозвіти про споживання подібної їжі. Крім того, вплив молочних продуктів на рівень холестерину залишається не зовсім зрозумілим: насичені жири, що містяться в повножирних молочних продуктах, давно асоціюються зі шкідливим рівнем холестерину, хоча нові дослідження показують, що повножирні молочні продукти можуть не чинити такого негативного впливу, як вважалося раніше.

Експерти зазначають, що тип споживаних молочних продуктів може відігравати важливу роль у цих результатах. Наприклад, було доведено, що сироватковий білок знижує рівень тригліцеридів ефективніше, ніж казеїн, інший молочний білок, хоча обидва вони можуть впливати на рівень ліпідів після вживання. Крім того, "матриця молочної їжі" — поєднання жирів, білків і біологічно активних компонентів у молочних продуктах, може також по-різному впливати на ліпідний обмін.

Ці дані чудово відображають складність вивчення ролі молочних продуктів у метаболізмі та серцево-судинному здоров'ї, де на кожну їхню позитивну властивість вчені знаходять і негативну. Незважаючи на суперечливі результати, молочні продукти, як і раніше, часто рекомендують як частину збалансованої дієти завдяки багатому вмісту поживних речовин, включно з кальцієм, білком і магнієм.

Експерти з харчування, такі як Ліндсі Мелоун, RDN, з Університету Кейс Вестерн Резерв, виступають за вживання молочних продуктів саме з низьким вмістом жиру, особливо від корів, вирощених на трав'яній відгодівлі, щоб отримати максимум поживних речовин і водночас мінімізувати споживання калорій і небажаних елементів.

Кардіолог Браян Дауні, доктор медицини, наголосив, що молочні продукти з низьким вмістом жиру або без нього можна вживати в помірних кількостях у рамках загального здорового способу життя, що також охоплює регулярні фізичні вправи, гарний сон, підтримку здорової ваги, відмову від тютюну і надмірного вживання алкоголю.

У країнах із високим споживанням молочних продуктів, таких як Фінляндія та Нідерланди, часто відзначається нижчий рівень гіпертонії порівняно із середніми світовими показниками. Однак індивідуальні показники здоров'я залежать від загального режиму харчування та способу життя, що ще раз наголошує на важливості різноманітного раціону та практики загальних оздоровчих щоденних звичок.

Раніше Фокус писав про те, що наука поставила крапку в питанні про жирне і нежирне молоко. Нові дослідження перевернули всі наші укріплені поняття про користь і шкоду молочних продуктів, прагнучи полегшити нелегкий вибір на користь того чи іншого продукту.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.