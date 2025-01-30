Генетическая революция: ученые создали "ДНК-ножницы" для борьбы с раком и его изучения

Генетические заболевания, иногда перерастающие в смертельные осложнения, являются приговором для многих людей. Однако недавно ученые улучшили существующую технологию генного редактирования, обратив ее взор на онкологические болезни.

Related video

Австралийские исследователи рака успешно разработали инструмент генного редактирования нового поколения для улучшения изучения подобных опасных заболеваний человека. С помощью нее ученые надеются более подробно изучить смертельную болезнь и разработать эффективные методы ее лечения, пишет Medical Xpress.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Ученые из Института исследований рака имени Оливии Ньютон-Джон и их соавторы создали модель генного редактирования с использованием усовершенствованной версии фермента Cas12a. Этот прорыв позволяет проводить более точные генетические исследования и приближает методы редактирования генов к реальному применению, заявили они.

Важно

Обратная сторона науки: "генетические ножницы" CRISPR оказались опасными для людей

Редактирование генов работает как молекулярные ножницы, позволяя ученым разрезать и изменять ДНК — генетические инструкции, которые управляют поведением клеток и отвечают за проявления у нас многих болезней и прочих особенностей.

CRISPR, широко используемый в медицинских исследованиях и этом редактировании, обычно опирается на фермент под названием Cas9. Хотя Cas9 был стандартом в течение последнего десятилетия, Cas12a имеет ключевое преимущество: он может удалять несколько генов одновременно с большей точностью. Автор исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, доктор Эдди Ла Марка пояснил: "Впервые Cas12a был использован в доклинических моделях, что значительно может расширить наши возможности в области геномной инженерии".

Испытав новый инструмент на лимфоме, разновидности рака крови, команда выявила гены, из-за которых болезнь развивалась быстрее. Они также объединили Cas12a с другими методами редактирования, что позволило им вносить более сложные изменения в ДНК. Ученые Вэй Цзинь и Йексуан Денг рассказали, что они также скрестили животную модель Cas12a с моделью, экспрессирующей измененную версию Cas9, что позволило им одновременно удалять и активировать различные гены. Это позволит исследователям использовать данный инструмент для моделирования и изучения сложных генетических заболеваний, считают авторы.

Профессор Марко Герольд, один из ведущих исследователей, считает, что это открытие поможет ученым во всем мире. "Мы уверены, что эта работа подтолкнет другие исследовательские группы к использованию доклинической модели Cas12a, которая в сочетании с библиотеками скрининга представляет собой новый мощный набор инструментов для редактирования генов, позволяющий улучшить наше понимание механизмов, лежащих в основе многих видов рака", — сказал он.

Возможность редактировать несколько генов одновременно может стать основой для новых методом лечения тяжелых заболеваний. По мере того как редактирование генов становится все ближе к использованию в реальных медицинских процедурах, исследователи также работают над способами безопасного внедрения этих инструментов в организм пациентов. Профессор Герольд добавил: "Эта доклиническая модель Cas12a также будет способствовать нашему пониманию того, как инструменты CRISPR могут быть более эффективно переведены в клиническую практику". Цель авторов состоит в том, чтобы убедиться в безопасности и эффективности этой технологии для будущих методов лечения, использующих ее.

Ранее Фокус писал почему братья и сестра не являются копиями, вопреки устоявшимся убеждениям. Развенчивая распространенные мифы, эксперт исследовала увлекательный мир генетики и непредсказуемую ДНК, которой мы делимся с братьями и сестрами.

Также Фокус писал об улучшении технологии редактирования генов CRISPR. Новая версия показывает, что повышение точности технологии CRISPR-Cas9 снижает риск трансформации раковых клеток при генной терапии.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.