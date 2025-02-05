Поймали момент настоящего счастья: ученые узнали, когда наше настроение находится на пике

Перепады настроения являются нормальным явлением, которое зависит от многих внешних и внутренних факторов. Однако недавно ученые выяснили точные моменты, когда мы находимся на пике счастья, а также, момент, когда мы падаем на самое депрессивное дно.

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Результаты нового исследования исследователей свидетельствуют о том, что люди лучше всего чувствуют себя утром, в то время как их настроение, как правило, падает сильнее всего около полуночи. Такие результаты являются важными, так как показали ученым момент в течении суток, когда наша психика особенно хрупкая и подвержена стрессу, пишет HealthDay.

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Исследование, опубликованное в журнале BMJ Mental Health и проведенное группой ученых под руководством Фейфей Бу, главной научной сотрудницы по поведенческим наукам и здоровью в Университетском колледже Лондона, показало, как наше настроение колеблется в течение дня, а также как такие факторы, как день недели и время года, влияют на наше психическое здоровье.

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Исследователи подчеркнули, что эти выводы могут быть ценными для улучшения стратегий отслеживания и лечения психического здоровья. В их работе были проанализированы данные более 49 000 участников, принявших участие в социальном эксперименте, связанном с пандемией COVID-19. В ходе исследования, продолжавшегося с марта 2020 года по март 2022 года, участникам предлагалось ответить на вопросы анкеты, оценивающие уровень счастья, удовлетворенности жизнью и ощущение собственной значимости.

Исследователи использовали временные метки, чтобы определить, когда каждый человек заполнил свою анкету, что позволило им наблюдать за тенденциями настроения в течение дня. Анализ подтвердил, что утром люди обычно просыпаются с наилучшим настроением, с более низким уровнем депрессии и тревоги. Напротив, полночь ассоциировалась с самым низким уровнем настроения.

Хотя день недели играл определенную роль в колебаниях настроения, такая закономерность была менее четкой. Люди отмечали более высокий уровень счастья и удовлетворенности жизнью по понедельникам и пятницам по сравнению с воскресеньями, а по вторникам также наблюдался рост счастья. Однако чувство одиночества в разные дни существенно не различалось.

Более выраженное влияние оказали сезонные изменения: зимой уровень депрессии, тревоги и одиночества был выше, а пик психического здоровья приходился на летние месяцы. Исследователи указали на биологические ритмы как на потенциальное объяснение этих результатов. Они отметили, что кортизол, гормон, связанный со стрессом и бдительностью, достигает своего пика вскоре после пробуждения, а самого низкого уровня — во время сна.

Это согласуется с результатами исследования, согласно которым психическое здоровье обычно лучше утром и ухудшается к вечеру. Полученные результаты позволяют предположить, что естественные процессы, связанные с часами организма, могут играть важную роль в формировании суточных колебаний настроения. Основываясь на этих данных, исследователи предложили скорректировать работу служб психического здоровья таким образом, чтобы они лучше учитывали потребности людей в разное время.

Например, усиление поддержки около полуночи, в середине недели и в зимние месяцы может помочь справиться с периодами повышенного психического расстройства. Эти выводы также могут быть полезны для разработки мероприятий, которые соответствуют естественным циклам настроения человека, считают авторы.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.