Бросил пить и поборол агрессию: мужчина излечил антисоциальные привычки необычным способом

Антисоциальное расстройство личности является распространенным и тяжелым психическим осложнением, которое не так просто поддается лечению. Однако недавно ученые задокументировали случай, когда человек смог освободиться от его влияния.

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Мужчина средних лет, страдающий от сильной алкогольной зависимости, депрессии и антисоциальных мыслей, нашел неожиданный путь к выздоровлению благодаря необычному методу лечения. Ученые выяснили, что в течение трех лет сочетание сеансов кетамина в малых дозах и психотерапии помогало ему преодолевать глубины психологических проблем, постепенно приводя к изменению его мировоззрения и поведения, пишет PsyPost.

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Необычный случай, недавно описанный в журнале Journal of Psychoactive Drugs, дало ученым редкое представление о том, как подобные методы лечения могут дать надежду тем, кто борется со сложными психическими расстройствами, считает автор научной работы, Мэтью Хикс, исследователь из Национального университета естественной медицины Портланда, США.

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Кетамин, известный в основном как анестетик, используемый в медицинских процедурах, в последние годы получает все большее научное признание благодаря своему потенциалу в лечении психических расстройств. При введении в малых дозах под наблюдением специалиста он способен облегчить симптомы тяжелой депрессии и наркомании.

В отличие от традиционных антидепрессантов, действие которых может длиться неделями, кетамин способен принести быстрое облегчение, иногда в течение нескольких часов. В терапевтических условиях его диссоциативные свойства позволяют пациентам исследовать сложные эмоции и воспоминания с меньшим эмоциональным сопротивлением, что делает его перспективным инструментом для психотерапии.

Антисоциальное расстройство личности (АСРЛ) — состояние, характеризующееся стойким пренебрежением к социальным нормам и правам других людей, остается одним из самых сложных для лечения психических осложнений. Люди с АСРЛ часто испытывают трудности с контролем импульсов, агрессией и отсутствием раскаяния за свои действия. Объект данного исследования, 44-летний мужчина, демонстрировал несколько черт, соответствующих АСРЛ, включая крайнее чувство превосходства, агрессивные мысли по отношению к другим, а также историю манипулятивного и вредного поведения.

Основной причиной обращения за лечением был алкоголизм, но он также сообщал о непреодолимых чувствах гнева и отстраненности от общества, заявили авторы работы. План лечения включал подход, известный как психолитическая терапия, в которой использовались малые, ощутимые дозы кетамина для облегчения терапевтических бесед. В течение первого года он принимал участие в многочисленных сеансах, первоначально получая дозы около 50 мг, а затем постепенно вводил более высокие дозы под тщательным наблюдением.

Со временем мужчина продемонстрировал значительные изменения в поведении. Его потребление алкоголя значительно сократилось, а депрессивные симптомы заметно улучшились. Пожалуй, наиболее заметным стало то, что он стал реже и менее интенсивно выражать ярость и мысли о насилии. В какой-то момент он сообщил о глубоком изменении перспективы во время очередного сеанса, когда он испытал глубокое чувство раскаяния за свои прошлые действия — эмоциональную реакцию, которая ранее отсутствовала.

Несмотря на обнадеживающие результаты, этот случай подчеркивает и ограничения, присущие подобным индивидуальным отчетам. Полученные данные относятся только к этому конкретному человеку и не могут быть применимы на всех пациентов с аналогичными состояниями. Отсутствие контролируемого сравнения с другими методами лечения означает, что остается неясным, был ли сам препарат ключевым фактором в улучшении состояния пациента или более значительную роль сыграли структурированная психотерапия, изменение образа жизни и другие вмешательства.

Тем не менее, подобные исследования дают ценную информацию и направление для будущих научных работ, помогая определить потенциальные варианты лечения людей с тяжелыми психическими расстройствами.

Кетамин — один из немногих анестетиков, включенных в список основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения, не только из-за его медицинского применения в хирургии, но и из-за его новой роли в психиатрической помощи. По мере расширения исследований в области психотерапии с его помощью, такие научные работы могут помочь проложить путь к более щадящему, доступному и эффективному лечению подобных расстройств.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.