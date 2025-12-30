Гость из другого мира и человек, который падает на Солнце: лучшие космические фотографии 2025 (фото)

Межзвездный объект, вулкан на Марсе, “падение” человека на Солнце и первые снимки, полученные с помощью инновационного телескопа: вот самые потрясающие космические фотографии года.

Космос полон невообразимых чудес, что делает его идеальным местом для фотографов, астрономических обсерваторий и космических телескопов, позволяющих запечатлеть невероятные изображения, которые мы с трудом можем себе представить. И 2025 год не стал исключением. В этом году было представлено много интересных космических фотографий. Вот 10 самых лучших из них по версии издания Live Science.

Межзвездный объект 3I/ATLAS превращается в космическую радугу

Межзвездный объект 3I/ATLAS Фото: space.com

Пожалуй, самой важной космической новостью 2025 года стало обнаружения третьего межзвездного объекта в Солнечной системе. Он привлекает внимание астрономов с момента обнаружения в июле и называется он 3I/ATLAS. Астрономы уверены, что это комета, которая прибыла из другой звездной системы и за полгода появилось много фотографий этого объекта.

Одним из самых лучших снимков является покадровая съемка, сделанная телескопом обсерватории "Джемини север", которая находится на Гавайях. Изображение было создано путем объединения 16 различных фотографий с использованием множества цветных фильтров для создания гигантской "космической радуги". На фотографии показана комета 3I/ATLAS в движении.

Падение Икара

"Падение Икара" Фото: Live Science

Одной из самых невероятных фотографий 2025 года стал снимок под названием "Падение Икара", где показан момент падения парашютиста прямо на фоне Солнца.

Астрофотограф Эндрю Маккарти сделал этот снимок на расстоянии около 2440 метров от парашютиста. Потребовалось несколько попыток, чтобы правильно выровнять парашютиста с поверхностью Солнца, прежде чем любитель острых ощущений прыгнул с небольшого летательного аппарата на высоте около 1070 м.

Поток звезд от Обсерватории имени Веры Рубин

Галактика М61 Фото: Live Science

В июне сделала свои первые изображения космоса новая Обсерватория имени Веры Рубин, которая находится в Чили. Она оснащена самой мощной цифровой камерой в мире.

Дебютные фотографии запечатлели несколько удивительных объектов, включая спиральную галактику M61, за которой, как обнаружили астрономы тянется массивный поток из звезд. Длина этого потока составляет 163 000 световых лет. Для сравнения размер нашей галактики Млечный Путь составляет 100 000 световых лет.

Идеальный парад планет

Идеальный парад планет Фото: Live Science

В конце января и в начале февраля на ночном небе одновременно можно было увидеть шесть планет Солнечной системы в так называемом параде планет. Этот парад планет был одним из лучших за последние годы, позволив астрофотографам сделать несколько потрясающих снимков этого события.

Идеальный потрет парада планет сделал французский астрофотограф Гвенаэль Бланк. Он сделал фотографии Луны, Венеры, Марса, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна и создал на основе этих снимков одно составное изображение. Каждый участник парада планет был снят с одинаковым увеличением, что означает, что они идеально масштабированы. Каждая планета показана в порядке удаленности от Земли.

Гигантское "Бриллиантовое кольцо" в космосе

"Бриллиантовое кольцо" в космосе Фото: space.com

Не все то золото, что блестит, и на этой фотографии, опубликованной в ноябре, именно высокоэнергетические рентгеновские лучи светятся, словно гигантское кольцо.

Этот объект, получивший название "Бриллиантовое кольцо", представляет собой расширяющийся пузырь из газа в области звездообразования в созвездии Лебедя. Светящийся пузырь имеет диаметр около 20 световых лет и возраст около 400 000 лет. Ученые наконец-то раскрыли тайну светящегося кольца из газа.

Космическая бабочка расправляет крылья

IRAS 04302+2247 Фото: Live Science

В 2025 году космический телескоп Уэбб сделал несколько потрясающих снимков. Среди них выделяется этот поразительный портрет "звезды-бабочки" под названием IRAS 04302+2247.

Сияющие крылья этой "бабочки" созданы из мини-туманности, образованной из вещества молодой звезды. Эта туманность разделена протопланетным диском, который окружает молодую звезду, диаметр которого составляет 65 млрд км. Звезда расположена на расстоянии около 525 световых лет от нас, в области звездообразования, известной как Молекулярное облако Тельца.

Гора Арсия на Марсе

Гора Арсия Фото: NASA

Гора Арсия — это второй по размеру вулкан не только на Марсе, но и во всей Солнечной системе. Орбитальный аппарат Mars Odyssey сделал потрясающую фотографию этого гигантского потухшего вулкана, который выглядывает из облаков.

Высота горы Арсия составляет почти 20 километров. Этот потухший вулкан более чем в два раза выше горы Эверест, но примерно на 5 километров ниже самой высокой горы на Марсе и в Солнечной системе – горы Олимп.

Зеленое свечение выглядит как полярное сияние. Но на самом деле это всего лишь эффект от того, что изображение частично получено с использованием инфракрасного света, который исходит из разреженной атмосферы Марса.

Глаз Саурона

"Глаз Саурона" Фото: Live Science

От злобного взгляда темного владыки Мордора не убежать, даже находясь на другом конце Вселенной. Такое впечатление производит эта фотография, получившая название "Глаз Саурона", которая отсылает к произведению Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец".

На самом деле "глаз" – это магнитное поле мощного энергетического потока, выбрасываемого в космос квазаром, то есть центральной сверхмассивной черной дырой в далекой галактике. Этот квазар, получивший название PKS 1424+240, находится в миллиардах световых лет от Земли, и один из его потоков направлен почти прямо в сторону Земли.

Столпы в космосе

На этом изображении показан набор звездных структур, напоминающих знаменитые "Столпы творения" Фото: Live Science

На этом изображении показан набор звездных структур, напоминающих знаменитые "Столпы творения" — это три структуры, которые состоят из холодного газа и пыли, и здесь рождаются новые звезды. "Столпы творения" являются частью туманности Орел и находятся в созвездии Змеи на расстоянии в 7 тысяч световых лет от. Структура на снимке 2025 года называется Уа Охиа Лани, что в переводе с гавайского означает "небесные дожди", и это изображение было получено телескопом обсерватории "Джемини север".

"Столпы творения" Фото: NASA

На снимке видны две отчетливые области: мерцающие голубые звезды звездного скопления NGC 6823, перекрывающие завесу красного газа, составляющую более удаленную эмиссионную туманность, получившую название NGC 6820. Столпы образованы дополнительным газом и пылью, сформированными интенсивным излучением звезд переднего плана.

Красная молния: гигантский спрайт над Землей

Это изображение спрайта сделала астронавт NASA Николь Айерс Фото: NASA

С борта Международной космической станции можно делать потрясающие фотографии Земли. И именно это демонстрирует последняя фотография в этом списке. Это изображение в июле сделала астронавт NASA Николь Айерс.

На фотографии показано загадочное световое атмосферное явление, известное как спрайт или красная молния. Спрайты возникают во время чрезвычайно сильных гроз. Если обычные молнии движутся вниз от грозовых облаков к земле, то спрайты движутся вверх, в верхние слои атмосферы нашей планеты.

Также Фокус писал о том, почему самый большой в мире метеорит не оставил после себя кратер.