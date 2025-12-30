Гість з іншого світу і людина, яка падає на Сонце: найкращі космічні фотографії 2025 року (фото)

Міжзоряний об'єкт, вулкан на Марсі, "падіння" людини на Сонце і перші знімки, отримані за допомогою інноваційного телескопа: ось найприголомшливіші космічні фотографії року.

Космос сповнений неймовірних чудес, що робить його ідеальним місцем для фотографів, астрономічних обсерваторій і космічних телескопів, які дають змогу зафіксувати неймовірні зображення, які ми ледве можемо собі уявити. І 2025 рік не став винятком. Цього року було представлено багато цікавих космічних фотографій. Ось 10 найкращих із них за версією видання Live Science.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS перетворюється на космічну веселку

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS Фото: space.com

Мабуть, найважливішою космічною новиною 2025 року стало виявлення третього міжзоряного об'єкта в Сонячній системі. Він привертає увагу астрономів з моменту виявлення в липні і називається він 3I/ATLAS. Астрономи впевнені, що це комета, яка прибула з іншої зоряної системи і за пів року з'явилося багато фотографій цього об'єкта.

Одним із найкращих знімків є покадрова зйомка, зроблена телескопом обсерваторії "Джеміні північ", що розташована на Гаваях. Зображення було створено шляхом об'єднання 16 різних фотографій з використанням безлічі кольорових фільтрів для створення гігантської "космічної веселки". На фотографії показана комета 3I/ATLAS у русі.

Падіння Ікара

"Падіння Ікара" Фото: Live Science

Однією з найнеймовірніших фотографій 2025 року стала світлина під назвою "Падіння Ікара", де показано момент падіння парашутиста просто на тлі Сонця.

Астрофотограф Ендрю Маккарті зробив цей знімок на відстані близько 2440 метрів від парашутиста. Знадобилося кілька спроб, щоб правильно вирівняти парашутиста з поверхнею Сонця, перш ніж любитель гострих відчуттів стрибнув з невеликого літального апарату на висоті близько 1070 м.

Потік зірок від Обсерваторії імені Віри Рубін

Галактика М61 Фото: Live Science

У червні зробила свої перші зображення космосу нова Обсерваторія імені Віри Рубін, яка розташована в Чилі. Вона оснащена найпотужнішою цифровою камерою у світі.

Дебютні фотографії зафіксували кілька дивовижних об'єктів, зокрема спіральну галактику M61, за якою, як виявили астрономи, тягнеться масивний потік із зірок. Довжина цього потоку становить 163 000 світлових років. Для порівняння розмір нашої галактики Чумацький Шлях становить 100 000 світлових років.

Ідеальний парад планет

Ідеальний парад планет Фото: Live Science

Наприкінці січня і на початку лютого на нічному небі одночасно можна було побачити шість планет Сонячної системи в так званому параді планет. Цей парад планет був одним із найкращих за останні роки, дозволивши астрофотографам зробити кілька приголомшливих знімків цієї події.

Ідеальний потрет параду планет зробив французький астрофотограф Гвенаель Бланк. Він зробив фотографії Місяця, Венери, Марса, Юпітера, Сатурна, Урана і Нептуна і створив на основі цих знімків одне складене зображення. Кожен учасник параду планет був знятий з однаковим збільшенням, що означає, що вони ідеально масштабовані. Кожна планета показана в порядку віддаленості від Землі.

Гігантське "Діамантове кільце" в космосі

"Діамантова каблучка" в космосі Фото: space.com

Не все те золото, що блищить, і на цій фотографії, опублікованій у листопаді, саме високоенергетичні рентгенівські промені світяться, немов гігантське кільце.

Цей об'єкт, що отримав назву "Діамантове кільце", являє собою міхур із газу, що розширюється, в області зореутворення в сузір'ї Лебедя. Світна бульбашка має діаметр близько 20 світлових років і вік близько 400 000 років. Вчені нарешті розкрили таємницю світного кільця з газу, що світиться.

Космічний метелик розправляє крила

IRAS 04302+2247 Фото: Live Science

У 2025 році космічний телескоп Вебб зробив кілька приголомшливих знімків. Серед них виділяється цей вражаючий портрет "зірки-метелика" під назвою IRAS 04302+2247.

Сяючі крила цього "метелика" створені з міні-туманності, утвореної з речовини молодої зірки. Ця туманність розділена протопланетним диском, який оточує молоду зірку, діаметр якого становить 65 млрд км. Зірка розташована на відстані близько 525 світлових років від нас, в області зореутворення, відомій як Молекулярна хмара Тельця.

Гора Арсія на Марсі

Гора Арсія Фото: solar-system

Гора Арсія — це другий за розміром вулкан не тільки на Марсі, а й у всій Сонячній системі. Орбітальний апарат Mars Odyssey зробив приголомшливу фотографію цього гігантського згаслого вулкана, який визирає з хмар.

Висота гори Арсія становить майже 20 кілометрів. Цей згаслий вулкан більш ніж удвічі вищий за гору Еверест, але приблизно на 5 кілометрів нижчий за найвищу гору на Марсі та в Сонячній системі — гору Олімп.

Зелене світіння виглядає як полярне сяйво. Але насправді це всього лише ефект від того, що зображення частково отримано з використанням інфрачервоного світла, яке виходить із розрідженої атмосфери Марса.

Око Саурона

"Око Саурона" Фото: Live Science

Від злісного погляду темного владики Мордора не втекти, навіть перебуваючи на іншому кінці Всесвіту. Таке враження справляє ця фотографія, що отримала назву "Око Саурона", яка відсилає до твору Дж. Р. Р. Толкіна "Володар перснів".

Насправді "око" — це магнітне поле потужного енергетичного потоку, що викидається в космос квазаром, тобто центральною надмасивною чорною дірою в далекій галактиці. Цей квазар, який дістав назву PKS 1424+240, розташований за мільярди світлових років від Землі, і один із його потоків спрямований майже прямо в бік Землі.

Стовпи в космосі

На цьому зображенні показано набір зоряних структур, що нагадують знамениті "Стовпи творіння" Фото: Live Science

На цьому зображенні показано набір зоряних структур, що нагадують знамениті "Стовпи творіння" — це три структури, які складаються з холодного газу і пилу, і тут народжуються нові зірки. "Стовпи творіння" є частиною туманності Орел і розташовані в сузір'ї Змії на відстані в 7 тисяч світлових років від. Структура на знімку 2025 року називається Уа Охіа Лані, що в перекладі з гавайської означає "небесні дощі", і це зображення було отримано телескопом обсерваторії "Джеміні північ".

"Стовпи творіння" Фото: NASA

На знімку видно дві виразні області: мерехтливі блакитні зірки зоряного скупчення NGC 6823, що перекривають завісу червоного газу, складову віддаленішої емісійної туманності, яка отримала назву NGC 6820. Стовпи утворені додатковим газом і пилом, сформованими інтенсивним випромінюванням зірок переднього плану.

Червона блискавка: гігантський спрайт над Землею

Це зображення спрайта зробила астронавтка NASA Ніколь Айєрс Фото: solar-system

З борту Міжнародної космічної станції можна робити приголомшливі фотографії Землі. І саме це демонструє остання фотографія в цьому списку. Це зображення в липні зробила астронавтка NASA Ніколь Айєрс.

На світлині показано загадкове світлове атмосферне явище, відоме як спрайт або червона блискавка. Спрайти виникають під час надзвичайно сильних гроз. Якщо звичайні блискавки рухаються вниз від грозових хмар до землі, то спрайти рухаються вгору, у верхні шари атмосфери нашої планети.

