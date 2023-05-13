Honda показала доступний електрокросовер для Європи із запасом ходу понад 400 км (фото)

Міський кросовер Honda HR-V отримав нову електричну версію. Модель багато укомплектована і оснащена 204-сильним мотором.

У Німеччині представлена нова Honda e:Ny1. Недорогий електрокросовер надійде у продаж на європейському ринку до кінця року. Про це повідомляє офіційний сайт Honda.

Електрокросовер Honda отримав 204-сильний мотор Фото: Honda

e:Ny1 – електричний варіант компактного кросовера Honda HR-V нового покоління. Модель вже випускається у Китаї у двох версіях – під назвою Honda e:NS1 та e:NP1.

Запас ходу електромобіля становить 412 км Фото: Honda

Від Honda HR-V електричний варіант візуально відрізняється дизайном передньої частини. У нього розкосі діодні фари, змінений бампер та пластикова заглушка на місці решітки радіатора. Кросовер Honda досягає 4390 мм завдовжки при колісній базі 2610 мм.

У салоні встановлені віртуальна панель приладів та великий 15,1-дюймовий тачскрин портретного формату. Об'єм багажника дорівнює 335 л.

На центральній панелі встановлено великий портретний тачскрін Фото: Honda

Комплектація Honda e:Ny1 не розголошується, але в Китаї електромобіль Honda e:NS1 оснащена дуже багато — безключовий доступ, камера, круїз-контроль, клімат-контроль, підігрів сидінь. Також обов'язковими є функції автоматичного гальмування, утримання у смузі та контролю "сліпих" зон.

Нова Honda e:Ny1 оснащена 204-сильним мотором та батареєю на 68,8 кВт∙год. Його максимальна швидкість обмежена на 150 км/год, а запас ходу становить 412 км. Заряджання електрокара на 80% від швидкої станції займає 45 хвилин.

Об'єм багажника складає 335 л Фото: Honda

Електромобіль Honda e:Ny1 коштуватиме приблизно 36 000 євро у базовій версії. Основними конкурентами моделі стануть Peugeot e-2008, Opel Mokka Electric та Hyundai Kona Electric.

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