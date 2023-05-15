Ford презентував недорогий сімейний електромобіль із багатим обладнанням (фото)

Ford Tourneo Courier тепер доступний не тільки в бензиновій, але й електричній версії. Мінівен оснастили 136-сильним електромотором, а його комплектацію розширили.

У Данії презентували новий Ford Tourneo Courier. Компактний мінівен надійде у виробництво з кінця 2023 року на румунському підприємстві концерну. Про це повідомляє офіційний сайт Ford.

Дизайн мінівена став більш граненим Фото: Ford

Мінівен представили як у бензиновій версії, так і в електрицькому виконанні e-Tourneo. Електрокар стане конкурентом Renault Kangoo Electric та Peugeot e-Rifter. Ціна поки не повідомляється, але відомо, що це буде найдешевший пасажирський електромобіль Ford.

Новий Ford Tourneo 2024 є пасажирською версією нещодавно презентованого фургону Transit Courier. У нього такий же незграбний двооб'ємний дизайн з високим капотом, широкою решіткою радіатора і вигнутими фарами. У лінійці з'явиться позашляховий варіант Active із пластиковим обвісом.

Версія Active отримала пластиковий позашляховий обвіс Фото: Ford

У салоні Ford Tourneo 2024 на передній панелі встановлені два дисплеї – цифровий щиток приладів та 12-дюймовий тачскрин мультимедіа. Базова комплектація включає камеру заднього виду, круїз-контроль, а також системи автоматичного гальмування, утримання у смузі, розпізнавання знаків та контролю.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Ford

Повідомляється, що мінівен просторіший за модель минулого покоління, а його багажник виріс відразу на 44% — до 570-2162 л. Крім того, з'явився 44-літровий відсік спереду.

Електромобіль Ford e-Tourneo оснащений 136-сильним мотором. Місткість батареї та запас ходу не повідомляють, але відомо, що зарядка в домашніх умовах займе менше ніж 6 годин, а від швидкої станції на 80% — 35 хвилин.

Об'єм багажника зріс до 570-2162 л Фото: Ford

Бензиновий Ford Tourneo оснастять 1,0-літровим 125-сильним турбодвигуном. Він буде доступний з 6-ступінчастою механічною КПП та 7-ступінчастим роботом з двома зчепленнями.

Раніше Фокус повідомляв, що доступний сімейний мінівен готують і General Motors.

Також ми писали, що в Україні з'явився бюджетний електровен за $22500.