В Україні з'являться недорогі електрокросовери Citroen із запасом ходу понад 400 км (фото)

Електромобіль Citroen e-C4 оснащений 156-сильним мотором та батареєю ємністю 54 кВт∙год. Модель запропонують у двох кузовних версіях.

На український ринок вийде новий Citroen e-C4. Кросовер має з'явитися у нашій країні до кінця року. Про це повідомляє офіційний сайт Citroen в Україні.

П'ятидверний Citroen e-C4 Фото: Stellantis

Електромобіль Citroen запропонують у двох версіях – як п'ятидверний хетчбек підвищеної прохідності e-C4 довжиною 4,36 м та 4,6-метровий кросседан e-C4 X. У чотиридверної версії великий багажник – 510-1360 л проти 380-1250 л у хетчбека.

Позашляховий седан Citroen e-C4 X Фото: Stellantis

Візуально електрокари Citroen практично не відрізняються від бензинових та дизельних версій C4 та C4 X. Автомобілі приваблюють авангардним дизайном зі стрілоподібною передньою оптикою у стилі логотипу Citroen.

У Європі електрокар запропонований лише у багатій комплектації Фото: Stellantis

Електромобілі Citroen e-C4 та e-C4 X запропонують в Україні у топовій 156-сильній версії, яка лише недавно дебютувала в Європі. Вона не тільки стала потужнішою, а й отримала збільшену батарею на 54 кВт∙год, що забезпечує запас ходу 420 км. Такою ж силовою установкою оснащений новий DS3 E-Tense, який раніше був представлений в Україні.

Нові Citroen e-C4 та e-C4 X підтримують двофазну або трифазну зарядку змінним струмом від домашньої електромережі. Також є можливість заряджання постійним струмом потужністю до 100 кВт – у цьому випадку зарядити електрокар на 80% можна за півгодини.

Об'єм багажника Citroen e-C4 X складає 510 л Фото: Stellantis

Комплектації та ціни Citroen e-C4 в Україні ще не оголошені, але відомо, що в Європі такі електромобілі доступні лише у топовій версії Shine з клімат-контролем, камерою, проекцією на лобове скло, навігацією, підігрівом передніх та задніх сидінь, а також набором систем безпеки.

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