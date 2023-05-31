Новий доступний кросовер Mitsubishi за $20 000 розсекретили на перших фото

Новий Mitsubishi XFC буде недорогим аналогом моделі ASX. Кросовер отримає акустику Yamaha та систему вибору режимів для різних типів бездоріжжя.

Опубліковано офіційні фото Mitsubishi XFC. Бюджетний компактний кросовер презентують у серпні на автошоу в Індонезії. Перші подробиці моделі з'явилися на сайті японського автовиробника.

Кросовер Mitsubishi XFC стане більш доступною альтернативою моделі ASX. Стартова ціна кросовера становитиме близько 20 000 доларів.

Аудіосистему розробила Yamaha Фото: Mitsubishi

Судячи з рендер, новий Mitsubishi XFC мало зміниться в порівнянні з передсерійним концепт-каром. У нього мускулистий дизайн з розширеними крилами, величезними радіаторними гратами і тоненькими світлодіодними фарами.

Прем'єра моделі відбудеться у серпні Фото: Mitsubishi

На фото салону видно динаміки аудіосистеми, яку розробила Yamaha. Розробники стверджують, що внутрішній простір буде одним із найбільших у класі.

Характеристики Mitsubishi XFC поки не розкривають, але відомо, що він отримає бензиновий двигун та повний привід із набором режимів для різних типів бездоріжжя.

Концепт-кар Mitsubishi XFC Фото: Mitsubishi

Кросовер Mitsubishi XFC стане однією з чотирьох нових моделей, які представлять у 2023 році. Поряд з ним покажуть новий Mitsubishi L200 та відроджений Colt.

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