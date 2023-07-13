Класика на новий лад: британці показали надпотужний електрокар у стилі 80-х (відео)

Новий MG EX4 виконаний у стилістиці ралійної моделі Metro 6R4 1982 року, але є електромобілем. 435-сильний хетчбек стартує до 100 км/год за 3,8 с.

Опубліковано офіційні фото MG EX4. Екстремальний заряджений хетчбек презентують сьогодні, 13 липня, на Фестивалі швидкості в британському Гудвуді. Про це повідомляється на офіційній сторінці MG у Twitter.

Новий MG EX4 — триб'ют знаменитої ралійної моделі MG Metro 6R4 1982 року. Сучасний хетчбек постаралися зробити схожим на легендарного предка.

Електрокар розганяється до 100 км/год за 3,8 с Фото: MG

У MG EX4 розширені крила, встановлені обвіс, дифузор і 18-дюймові колісні диски в ралійному стилі. Однак найбільше звертають на себе увагу величезні передній спойлер і заднє антикрило. У салоні з'явилися спортивні крісла і трубчастий каркас безпеки.

А ось із технічної точки зору новий MG EX4 істотно відрізняється від Metro 6R4. В його основі лежить новітній електромобіль MG 4 Xpower, який також презентують у Гудвуді.

Спорткар MG EX4 оснащений повним приводом і двома моторами загальною потужністю 435 к.с. Розгін до 100 км/год займає 3,8 с.

Ходова MG EX4 доопрацьована — кермо стало гострішим, а амортизатори жорсткішими. Крім того, встановлено нові стабілізатори та гальма.

Раніше Фокус повідомляв, що на Фестивалі швидкості покажуть і Bentley Speed Six Continuation Series. Знамениту модель 1930 року повернули у виробництво.

Також ми писали, що модель у ретростилі випустив і Aston Martin.