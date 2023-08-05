В Україні з'явився перший електрокросовер Mitsubishi: подробиці та характеристики (фото)

Електрокросовер Mitsubishi Airtrek оснащений 224-сильним мотором і може проїхати 520 км без підзарядки. Недорога модель багато оснащена.

В Україну почали завозити новий Mitsubishi Airtrek. Це перший електрокросовер в історії японської марки. Оголошення про продаж моделі з'явилися на Auto.ria.

Електрокросовер Mitsubishi ввозять в Україну неофіційно Фото: auto.ria.com

Електромобілі Mitsubishi Airtrek завозять в Україну неофіційно. Їх імпортують із Китаю, адже в цій країні налагоджено складання моделі. Ціна Mitsubishi Airtrek 2022 у новому або злегка вживаному стані становить від 32 000 до 38 500 доларів.

Запас ходу авто становить 520 км Фото: auto.ria.com

Електричний кросовер Mitsubishi Airtrek розроблений спільно з китайським концерном GAC і виробляється на його потужностях. Авто вирізняється гранованим дизайном із величезною хромованою решіткою радіатора та розкосими "двоповерховими" фарами. За розмірами кросовер трохи компактніший за новий Mitsubishi Outlander, який нещодавно також привезли в Україну.

Габарити Mitsubishi Airtrek 2022:

довжина — 4630 мм;

ширина — 1920 мм;

висота — 1728 мм;

колісна база — 2830 мм.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: auto.ria.com

У салоні на передній панелі встановлено два великі дисплеї. Електромобіль Mitsubishi доволі багато оснащений — електропривод сидінь і дверей багажника, підігрів і вентиляція крісел, камери кругового огляду, адаптивний круїз-контроль.

Модель багато укомплектована Фото: auto.ria.com

Новий Mitsubishi Airtrek в Україні пропонують у 224-сильній версії, хоча існує і варіант на 184 к. с. Максимальна швидкість обмежена на 175 км/год. Акумуляторна батарея ємністю 69,9 кВт∙год дає змогу проїхати 520 км без підзарядки.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україну ввезли і новий Ford Bronco. Позашляховик приїхав в екстремальній модифікації.

Також ми писали, що в нашій країні з'явився перший електрокросовер від Huawei.