Розділи
Матеріали
Авто

Запас ходу електромобілів перевірили в реальних умовах: результати здивували (фото)

Тарас Брязгунов
Фото: carscoops.com | Експерти перевірили запас ходу 71 електромобіля

Десятки нових електромобілів випробували в однакових умовах, щоб визначити їхній запас ходу в реальних умовах. У лідерах опинилися німецькі моделі.

У Німеччині провели масштабне випробування електромобілів. Фахівці знаменитого німецького автоклубу ADAC перевірили реальний запас ходу електрокарів. Про це повідомляється на сайті організації.

У тесті ADAC взяла участь 71 електрична модель різних класів — від мініатюрних Honda e і Dacia Spring Electric до мікроавтобусів Mercedes EQV і Citroen e-Spacetourer. Усіх їх випробовували в однакових умовах і за однією методикою.

Лідером рейтингу несподівано став BMW iX
Фото: BMW

Перше місце несподівано посів електрокросовер BMW iX, який проїхав 610 км без підзарядки. За ним слідують Mercedes EQS 450+ (575 км) і Hyundai Ioniq 6 (555 км).

Примітно, що електромобілі Tesla опинилися наприкінці першої двадцятки, хоча слід зазначити, що для тесту обрали не найбільш "далекобійні" їхні версії. У самому ж хвості рейтингу опинилися Renault Twingo Electric (150 км) і Mazda MX-30 (170 км), хоча у них і батареї невеликі.

Утім, велика батарея — не єдина запорука хорошого запасу ходу. На нього впливають також аеродинаміка і маса авто, температура повітря і кондиціонер. Ключовим показником для електрокарів є енергоспоживання і найнижче воно у Hyundai Ioniq 6 — 15,5 кВт∙год на 100 км. Також хороший результат показали Tesla Model 3 і Hyundai Kona.

Hyundai Ioniq 6 продемонстрував найнижче енергоспоживання
Фото: Тарас Брязгунов

Експерти ADAC також вказали на істотну різницю між корисною і повною ємністю акумулятора — часом вона досягає 20%. Під час купівлі рекомендується дивитися саме на корисну ємність — саме вона витратиться під час їзди.

Запас ходу електромобілів у реальних умовах:

  1. BMW iX xDrive 50 (батарея на 105,2 кВт∙год) — запас ходу 610 км
  2. Mercedes-Benz EQS 450+ (батарея на 107,8 кВт∙год) — 575 км
  3. Hyundai Ioniq 6 (батарея на 77,4 кВт∙год) — 555 км
  4. BMW i7 xDrive 60 (батарея на 101,7 кВт∙год) — 545 км
  5. Mercedes-Benz EQE 350+ (батарея на 90,6 кВт∙год) — 530 км
  6. Mercedes EQS 580 4Matic (батарея на 108,4 кВт∙год) — 530 км
  7. BMW i4 eDrive40 (батарея на 83,9 кВт∙год) — 490 км
  8. Nio ET7 (100 kWh) (батарея на 90 кВт∙год) — 485 км
  9. Ford Mustang Mach-E Extended Range (батарея на 88 кВт∙год) — 480 км
  10. Polestar 2 Long Range Single Motor (батарея на 78 кВт∙год) — 480 км
  11. Kia EV6 (батарея на 77,4 кВт∙год) — 470 км
  12. Hyundai Ioniq 5 2WD (батарея на 77,4 кВт∙год) — 470 км
  13. Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD (батарея на 88 кВт∙год) — 450 км
  14. Skoda Enyaq Coupé RS iV (батарея на 77 кВт∙год) — 450 км
  15. Hyundai Kona Electric (батарея на 64 кВт∙год) — 435 км
  16. Hyundai Ioniq 5 4WD (батарея на 77,4 кВт∙год) — 435 км
  17. Porsche Taycan Sport Turismo GTS (батарея на 93,4 кВт∙год) — 420 км
  18. Nio EL7 (батарея на 90 кВт∙год) — 420 км
  19. Tesla Model 3 (батарея на 60 кВт∙год) — 415 км
  20. Tesla Model Y Long Range AWD (батарея на 79 кВт∙год) — 415 км
  21. Audi Q4 Sportback 40 e-tron (батарея на 77 кВт∙год) — 410 км
  22. Volvo C40 Recharge Single Motor (батарея на 69 кВт∙год) — 410 км
  23. KIA Niro EV (батарея на 64,8 кВт∙год) — 410 км
  24. Porsche Taycan 4S (батарея на 93,4 кВт∙год) — 400 км
  25. Volkswagen ID.5 (батарея на 77 кВт∙год) — 400 км
  26. BMW iX3 (батарея на 80 кВт∙год) — 400 км
  27. Polestar 2 Long Range Dual Motor (батарея на 78 кВт∙год) — 395 км
  28. Skoda Enyaq iV (батарея на 77 кВт∙год) — 395 км
  29. Audi e-tron Sportback 55 quattro (батарея на 95 кВт∙год) — 390 км
  30. Kia e-Soul (батарея на 64 кВт∙год) — 390 км

Раніше Фокус розповідав про найкращі електромобілі з пробігом.

Також ми писали, як правильно заряджати електромобіль.