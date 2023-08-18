Класика в мініатюрі: презентовано перший електромобіль Bentley (фото, відео)

Bentley Blower Junior в точності повторює знамениту модель 1929 року, але є електрокаром. Його запас ходу становить 105 км.

У США на шоу ретро-авто презентували новий Bentley Blower Junior. Перший електромобіль в історії британської марки виглядає як прибулець із 1920-х. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Bentley.

Електромобіль на 15% менший за оригінальний Bentley Blower Фото: Bentley

Bentley Blower Junior створили у співпраці з фірмою Little Car Company, яка раніше створила електричні Ferrari і навіть Bugatti. Електромобіль є злегка зменшеною копією знаменитого Bentley 4 ½ Litre Blower 1929 року.

Максимальна швидкість становить 72 км/год Фото: Bentley

Електромобіль Bentley в точності повторює знаменитого предка, але на 15% менший за нього за розмірами — 3,7 м завдовжки і 1,5 м завширшки. У нього довгий капот і велика кількість хрому в оздобленні.

Оскільки новий Bentley Blower Junior дуже вузький, то пасажир сидить за водієм, як у мотоциклі. Панель приладів виконана в стилі 1920-х років, проте там з'явилися USB-порт і покажчик заряду батареї.

Вінтажний Bentley відтворено до найменших деталей Фото: Bentley

Електромобіль Bentley оснащений мотором піковою потужністю 20,5 к. с. (15 кВт) і здатний розвинути 72 км/год. Запас ходу становить 105 км. Ресорна підвіска така сама, як у оригінального Bentley Blower, а ось гальма спереду — сучасні, дискові.

Виробництво Bentley Blower Junior стартує в середині 2024 року. Спочатку випустять 99 авто лімітованої серії First Edition, пофарбованих у зелений колір гоночних Bentley Blower.

Раніше Фокус повідомляв, що свій перший електромобіль презентувала і Acura. Його допомогли створити в General Motors.

Також ми писали, що в Україні бачили рідкісний Bentley з ексклюзивним тюнінгом.