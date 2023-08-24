Великий багажник і запас ходу 700 км: розсекречено сімейний електрокар Volkswagen (фото)

Електромобіль Volkswagen ID.7 запропонують у кузові універсал з більш просторим салоном і містким багажником. Зі старту модель буде доступна у версіях на 204 і 286 к. с.

Лінійку Volkswagen ID.7 незабаром розширять — до седана приєднається сімейний універсал. Електрокар презентують у вересні на автошоу IAA в Мюнхені, а поки що його помітили в Німеччині під час фінальних тестів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Новий Volkswagen ID.7 у кузові універсал не був закритий камуфляжем, тож є можливість роздивитися зовнішній вигляд авто. Як і седан, він вирізняється обтічним дизайном із плавними лініями кузова. Його заднє скло злегка нахилене і прикрите зверху спойлером.

Заднє скло універсала прикрите спойлером Фото: carscoops.com

Передня частина універсала та оформлення його салону — такі самі, як у седана Volkswagen ID.7. Звісно ж, п'ятидверна версія буде просторішою, а її багажник — більшим. Модель стане електричною альтернативою новому Volkswagen Passat B9.

Очікується, що електромобіль Volkswagen ID.7 дебютує у двох задньопривідних модифікаціях. Базова версія отримає 204-сильний мотор і батарею на 82 кВт∙год і зможе проїхати близько 600 км без підзарядки.

Дорожчий варіант оснастять 286-сильним мотором і батареєю ємністю 91 кВт∙год — його запас ходу досягне 700 км. Поки що невідомо, чи отримає універсал Volkswagen ID.7 топову повнопривідну модифікацію потужністю 400 к. с.

Топова версія зможе проїхати 700 км без підзарядки Фото: carscoops.com

Виробництво універсала налагодять в Емдені, де нещодавно почали збирати і седан Volkswagen ID.7. Стартова ціна електрокара становитиме менше 60 000 євро.

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