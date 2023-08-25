Зміниться до невпізнання: розкрито подробиці нового Nissan Leaf (фото)

Електромобіль Nissan Leaf у третьому поколінні стане кросовером. Запас ходу моделі зросте приблизно до 450 км.

З'явилася інформація про новий Nissan Leaf третього покоління. Електромобіль кардинально зміниться і стане кросовером. Подробиці моделі стали відомі сайту Automotive News.

Новий Nissan Leaf вийде на ринок у 2026 році, але його вже показали північноамериканським дилерам марки на щорічній закритій конференції в Лос-Анджелесі. Один із дилерів вирішив анонімно поділитися інформацією про електромобіль Nissan.

Запас ходу електрокара зросте до приблизно 450 км Фото: Nissan

За його словами, новий Leaf виглядає, як зменшений у розмірах кросовер Nissan Ariya. До слова, раніше було опубліковано офіційні рендери моделі і певна схожість з Ariya на зображеннях проглядається. Воно й не дивно: у моделей буде спільна платформа CMF-EV.

Також дилер повідомив, що запас ходу Nissan Leaf 2026 зросте приблизно на 25% порівняно з найбільш "далекобійною" версією моделі нинішнього покоління. Враховуючи, що сучасний Nissan Leaf з топовою батареєю на 62 кВт∙год має запас ходу в 364 км, то його наступник зможе проїхати близько 450 км без підзарядки.

Новий Nissan Leaf стане однією з 19 електричних моделей, представлених японським автовиробником до 2030 року. На конференції дилерів заявили, що серед них буде й електричний седан. Також Nissan активно розробляє інноваційні твердотільні батареї.

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