Великий багажник і запас ходу понад 400 км: Opel показав сімейний електромобіль (фото)

Універсал Opel Astra Sports Tourer Electric оснащений 156-сильним мотором і здатний розвинути 170 км/год. Електромобіль має місткий 516-літровий багажник.

На автошоу в Мюнхені продемонстрували новий Opel Astra Sports Tourer Electric. Електричний універсал надходить у продаж у Європі слідом за хетчбеком Astra і коштуватиме від 43 490 євро. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

Універсал на 26 см довший за хетчбек Фото: carscoops.com

Універсал Opel Astra Sports Tourer Electric досягає 4,64 м у довжину, тобто він на 26 см більший за хетчбек. Сімейний електромобіль має місткий багажник об'ємом 516 л у звичайному стані і 1553 л — зі складеними задніми сидіннями.

У салоні встановлено два 10-дюймові дисплеї Фото: Stellantis

Електромобіль Opel Astra Sports Tourer оснащений силовою установкою, знайомою за Peugeot e-308 — 156-сильним мотором і батареєю ємністю 54 кВт∙год. Він здатний розігнатися до 170 км/год і має запас ходу в 413 км. Зарядка на 80% від швидкої (100 кВт) станції займає півгодини.

Об'єм багажника становить 516-1553 л Фото: carscoops.com

Базовий універсал Opel Astra Sports Tourer Electric отримав кондиціонер, діодні фари та два 10-дюймові дисплеї в салоні. Версія GS додає 18-дюймові диски, спортивні сидіння та камери кругового огляду. Серед опцій є електропривод дверей багажника, матричні фари, панорамний дах і система напівавтономного водіння.

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