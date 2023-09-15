Найоригінальніший Mini знімуть з виробництва: відома причина (фото)

Mini Clubman програє конкуренцію кросоверам. На зміну універсалу прийде новий електромобіль Mini Aceman.

Універсал Mini Clubman припинять випускати і нове покоління моделі не планується. Останні екземпляри моделі зійдуть з конвеєра до кінця нинішнього року. Про це заявила керівник Mini Стефанії Вюрст сайту Top Gear.

Стефанії Вюрст сама водить Mini Clubman і особисто їй модель подобається, однак від універсала довелося відмовитися. Річ у тім, що попит на нього не високий. Тому від моделі вирішили відмовитися і випустити 100 авто прощальної серії Final Edition.

Mini Clubman користується меншим попитом, ніж кросовери Фото: MINI

Покупці більше зацікавлені в кросоверах. Позашляхових Mini Countryman продають удвічі більше, ніж універсалів Clubman.

Ось чому в лінійці британської марки незабаром з'явиться компактний електричний кросовер Mini Aceman. Clubman же знімуть з виробництва, щоб він не конкурував з новою моделлю, а також з більшим Mini Countryman нового покоління.

Mini Clubman 2007 року відрізнявся нестандартними дверима Фото: MINI

Універсал Mini Clubman — найоригінальніша модель у лінійці британської марки. Вперше така версія з'явилася ще у класичного Mini в 1969 році.

У 2007 році Mini Clubman був відроджений, причому в універсала були нестандартні асиметричні бічні двері та розпашні двері багажника. Наступні покоління моделі зберегли тільки оригінальні задні двері.

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