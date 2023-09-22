Найдешевший електрокросовер Opel помітили під час випробувань (фото)

Opel Crossland підросте в розмірах і стане соліднішим на вигляд. У лінійці моделі вперше з'явиться електрична версія.

У Німеччині сфотографували новий Opel Crossland. Друге покоління проходить випробування і буде представлено у 2024 році. Про це повідомляє сайт Motor1.

Кросовер Opel ретельно захований за камуфляжем, хоча окремі його деталі можна розгледіти. Видно, що дизайн авто став більш "позашляховим" — з високим капотом і практично вертикальними стійками даху.

Кросовер з'явиться у 2024 році Фото: Motor1.com

Передня частина виконана у фірмовій стилістиці Opel Vizor — з чорною вставкою на місці решітки радіатора і довгастими фарами. Також видно, що кросовер Opel підріс приблизно до 4,3 м у довжину, тобто він стане просторішим всередині.

Новий Opel Crossland 2024 буде побудований на платформі Stellantis СМР, як Peugeot 2008, нові Jeep Avenger і Fiat 600. У лінійці вперше з'явиться електрична версія — саме вона і потрапила на фото, про що свідчить зарядне гніздо на задньому лівому крилі. Це буде найдоступніший електрокросовер Opel.

На фото потрапив електромобіль Opel Crossland Фото: Motor1.com

Електромобіль Opel Crossland оснастять 156-сильним мотором і батареєю на 54 кВт∙год, а його запас ходу становитиме близько 400 км. Бензинові версії стануть гібридами: 1,2-літрові турбомотори на 100 і 136 к. с. доповнять 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою.

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