Ціна $9600 і повний привід: Nissan презентував оригінальне міське авто (фото)

Nissan Dayz — субкомпактний міський хетчбек завдовжки лише 3,4 метра. Модель запропонована у версіях потужністю 48 і 64 сил.

В Японії презентували новий Nissan Dayz. Компактна міська модель пройшла ґрунтовну модернізацію і надходить у продаж за ціною від 1 437 700 до 2 080 100 ієн ($9650 — 13 950). Її подробиці розкрили на офіційному сайті Nissan.

Довжина авто сягає лише 3,4 м Фото: Nissan

Мініатюрний Nissan Dayz належить до сегменту так званих кей-карів — недорогих і ультракомпактних міських авто завдовжки менше 3,4 м. В Японії такі моделі користуються попитом. Dayz створений на базі Mitsubishi eK і це найменша модель Nissan.

Розміри Nissan Dayz 2023:

довжина — 3395 мм;

ширина — 1475 мм;

висота — 1660 мм;

колісна база — 2495 мм.

Фото: Nissan

Новий Nissan Dayz 2023 впізнається за зміненою передньою частиною, причому пропонують два різні варіанти її дизайну — з компактною і широкою решіткою радіатора. В останньому випадку авто дещо нагадує електрокросовер Nissan Ariya.

У салоні поліпшено матеріали оздоблення і запропоновано нові його варіанти (зокрема, і рожевого кольору). Також з'явилися додаткові відсіки для дрібної поклажі. Базова версія отримала діодні фари і контроль "сліпих" зон, а перелік опцій поповнили камери кругового огляду, підігрів керма і система напівавтономного водіння ProPilot.

Оздоблення салону може бути рожевим Фото: Nissan

Nissan Dayz комплектують 660-кубовими бензиновими двигунами на 48 і 64 к. с. Обидві версії отримали варіатор, а привід може бути переднім або повним. Також на базі Dayz створено електромобіль Nissan Sakura.

Раніше Фокус повідомляв, що Nissan випустить потужний спортивний електромобіль.

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