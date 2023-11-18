У Києві на евакуаторі загорівся ексклюзивний суперкар McLaren за $300 000 (відео)
Суперкар McLaren 720S — одне з найшвидших авто в Україні. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 2,9 с і розвинути 340 км/год.
У Києві загорівся дорогий McLaren 720S. Рідкісний британський суперкар задимів просто на евакуаторі. Відео з інцидентом з'явилося на сторінці "Київ Оперативний" в Instagram.
У короткому ролику видно, що евакуатор везе суперкар McLaren 720S однією з багатосмугових доріг столиці. З моторного відсіку через задні колісні арки виривається дим. Причини пожежі наразі невідомі. Утім, це також може бути спроба ефектно палити шини прямо на евакуаторі.
Раніше цей McLaren 720S неодноразово бачили в Києві та Одесі. Вартість авто становить щонайменше 300 000 доларів.
Суперкар McLaren 720S, характеристики та подробиці
Купе і кабріолет McLaren 720S випускали з 2017 по 2023 рік і зараз на зміну йому вже прийшла оновлена модель 750S. Його цифровий індекс вказує на потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо — 720 к. с.
McLaren 720S — один із найшвидших суперкарів в Україні. Із 7-ступінчастою роботизованою КПП із двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає 2,9 с, а максимальна швидкість становить 340 км/год.
В основі авто лежить карбоновий монокок, а його заднє антикрило може змінювати кут атаки і ставати аеротормозом. McLaren 720S також отримав адаптивні амортизатори та карбоново-керамічні гальма.
Пожежі McLaren — не рідкість. За останні роки згоріло вже кілька таких суперкарів.
Також Фокус розповідав, що в Києві є і 1000-сильний тюнінгований McLaren 720S.