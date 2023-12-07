Економія палива за розумні гроші: найдоступніші гібриди в Україні (фото)

На українському ринку доступні відносно недорогі гібриди з малою витратою палива. Більшість із них є кросоверами японських брендів.

В Україні останнім часом зріс попит не тільки на електромобілі, а й на гібриди. У наші дні таких моделей на ринку побільшало, адже автовиробники електрифікують бензинові авто, щоб вони відповідали суворим еко-нормам. Деякі з них є досить недорогими. Фокус вибрав найдешевші гібриди в Україні.

Слід зазначити, що в нашому списку зібрані як повноцінні, так і "м'які" гібриди. А ось плагін-гібриди в нього не потрапили — просто тому, що вони істотно дорожчі через велику батарею. Більшість моделей є кросоверами.

Suzuki Ignis — від 636 000 гривень

Suzuki Ignis Фото: Suzuki

Найдоступніший гібрид в Україні — компактний 3,7-метровий кросовер Suzuki Ignis. Він оснащений 1,2-літровою бензиновою четвіркою і "м'якою" гібридною установкою сумарною потужністю 83 к. с. Середня витрата палива — 4,1 л/100 км. Оснащення включає кондиціонер, датчик світла і діодні фари. Базова версія отримала 5-ступінчасту механічну КПП, а з варіатором Suzuki Ignis коштує від 683 000 гривень.

Toyota Yaris — від 887 840 гривень

Toyota Yaris Фото: toyota.com.ua

Гібрид Toyota Yaris — найдоступніший повноцінний гібрид в Україні. Його бензиновий 1,5-літровий двигун і електромотор сумарно видають 116 к. с. і дають змогу витрачати лише 3,1 л/100 км у змішаному циклі. Хетчбек оснащений варіатором, а його базова комплектація охоплює двозонний клімат-контроль, камеру і датчик світла.

Geely Atlas Pro — від 942 795 гривень

Geely Atlas Pro Фото: Geely

Гібридом є топовий Geely Atlas Pro з повним приводом. Він оснащений 1,5-літровим 177-сильним турбомотором із 48-вольтною "м'якою" установкою і витрачає 6,8 л/100 км. Комплектація Geely Atlas Pro вельми багата — камери кругового огляду, електропривод водійського крісла, підігрів усіх сидінь, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки.

Toyota Yaris Cross — від 992 376 гривень

Toyota Yaris Cross Фото: Toyota

Кросовер оснащений тією ж 116-сильною гібридною установкою, що і хетчбек Toyota Yaris, але він більший і "апетит" у нього трохи більший — 3,8 л/100 км. Та й оснащення багатше — додано датчик дощу, підігрів сидінь і набір систем безпеки.

Toyota Corolla — від 1 181 400 гривень

Toyota Corolla Фото: Toyota

Гібрид Toyota Corolla отримав 140-сильну установку від Prius з 1,8-літровою четвіркою та електромотором. Він витрачає в середньому 4,1 л/100 км. Седан оснащений клімат-контролем, круїз-контролем, датчиками дощу і світла, камерою, підігрівом керма і сидінь.

Nissan Qashqai — від 982 270 гривень

Nissan Qashqai Фото: Фокус

Новий Nissan Qashqai в Україні запропоновано тільки в гібридних версіях. Варіант з 1,3-літровим турбомотором і "м'якою" гібридною установкою видає 140 сил і витрачає 5,8 л/100 км. Можна обрати 6-ступінчасту механічну КПП або варіатор, а потужніша 158-сильна версія може бути повнопривідною. Стартова комплектація включає діодні фари з датчиком світла, парктронік, адаптивний круїз-контроль і пакет систем безпеки.

Більш "просунутий" гібрид Nissan Qashqai e-Power на 190 сил багатше оснащений, коштує від 1 338 840 гривень і витрачає 5,2 л/100 км. У нього електромотор обертає колеса, а бензиновий двигун є генератором.

Nissan X-Trail — від 1 146 300 гривень

Nissan X-Trail Фото: Фокус

Як і молодший Qashqai, новий Nissan X-Trail в Україні може бути тільки гібридом. 1,5-літровий 163-сильний турбомотор із 48-вольтною "м'якою" установкою витрачає 7,6 л/100 км. У базовій версії є запуск мотора з кнопки, парктронік, датчики світла і дощу.

Гібрид Nissan X-Trail e-Power коштує від 1 413 670 гривень за багатшу комплектацію і може бути з переднім приводом (204 к. с.) або повним (213 к. с.). У першому випадку витрата палива становить 5,6 л/100 км, у другому — 6 л/100 км.

Honda Jazz — від 1 164 900 гривень

Honda Jazz Фото: Honda

Гібридна установка Honda Jazz схожа з Nissan e-Power: колеса обертає 122-сильний електромотор, а бензиновий двигун є генератором. Комбінована витрата палива — 3,8 л/100 км. Компактна модель в Україні оснащена клімат-контролем, камерою, підігрівом керма і сидінь, навігацією, датчиками дощу і світла, а також системами активної безпеки.

Jeep Compass — від 1 237 700 гривень

Jeep Compass Фото: Stellantis

Кросовер Jeep Compass повернувся в Україну саме в гібридній версії з 1,5-літровою бензиновою трьочетвіркою на 130 к. с. і 20-сильною "м'якою" установкою. Він витрачає 6 л на 100 км, а його комплектація охоплює безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, камеру, датчики світла і дощу, підігрів сидінь і керма, а також адаптивний круїз-контроль і пакет систем безпеки.

Hyundai Kona — від 1 281 400 гривень

Hyundai Kona Фото: Hyundai

Новий Hyundai Kona другого покоління виходить на український ринок у 141-сильному гібридному виконанні з 1,6-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. Кросовер витрачає 4,5 л на 100 км. Початковий варіант отримав безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, камеру, парктронік, навігацію, датчики дощу і світла, підігрів керма і передніх крісел.

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