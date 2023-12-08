Новий електрокросовер Mitsubishi із запасом ходу 600 км показали на перших зображеннях

Новий електрокросовер Mitsubishi запропонують у версіях на 170 і 220 сил. Найбільш "далекобійний" варіант моделі зможе проїхати близько 600 км без підзарядки.

У модельному ряду Mitsubishi з'явиться новий електричний кросовер. Його презентують у 2024 році, а поки що з'явилися перші тизери моделі. Їх опублікували на офіційному сайті японського автовиробника.

Від Renault кросовер відрізняється зміненою оптикою Фото: Mitsubishi

На тизерах видно лише затінений силует Mitsubishi. Втім, він є знайомим — практично ідентичний профілю нового Renault Scenic 2024. Новачок відрізняється лише дизайном фар і ліхтарів.

Як відомо, Renault, Nissan і Mitsubishi входять в один концерн і активно співпрацюють. Наприклад, кросовер Mitsubishi ASX є побратимом Renault Captur, а новий Mitsubishi Colt створений на базі Renault Clio.

Запас ходу авто становитиме близько 600 км

Нагадаємо, що новий Renault Scenic 2024 презентували цієї осені. Він став електричним кросовером. 4,5-метрова модель має просторий салон і великий 545-літровий багажник.

Renault Scenic Фото: Renault

Електромобіль Renault Scenic запропоновано у версіях потужністю 170 і 220 к. с., а також із двома варіантами батареї — на 60 і 87 кВт∙год. Запас ходу кросовера становить від 420 до 610 км. Очевидно, Mitsubishi отримає такі ж силові установки.

До слова, нещодавно Mitsubishi вивели на ринок свій найдешевший електромобіль.

Також Фокус розповідав про новий компактний електромобіль Renault.