Від швейної машинки до електрокара: Opel святкує ювілей (фото)

Opel прославився завдяки масовим недорогим моделям, випущених мільйонними тиражами. Разом з тим, у лінійці марки були і представницькі моделі, і спорткари.

У ці дні Opel відзначає 125-річчя початку виробництва автомобілів. Це одна з найстаріших автокомпаній у світі, яка випустила вже 75 мільйонів машин. Фокус розповість її історію.

Брати Опель Фото: Stellantis

Насправді компанія Adam Opel AG набагато старша, адже з'явилася вона в 1862 році. Річ у тім, що Адам Опель спочатку заснував підприємство з випуску швейних машинок, а його п'ять синів розширили бізнес. Два десятиліття потому Карл Опель взявся за виробництво велосипедів, а в 1899 році за ініціативою Вільгельма Опеля брати зайнялися автомобілями.

Перший Opel Motorwagen 1899 року Фото: Stellantis

21 січня 1899 року брати Опель придбали у Фрідріха Лутцмана автомобільну фабрику і налагодили випуск первістка Opel Motorwagen. Загалом випустили 65 таких авто потужністю 3 к. с.

Opel 4/8 PS називали Doktorwagen Фото: Stellantis

У 1902 році з'явилася перша модель власної розробки 10/12 PS, а через три роки представили розкішний 35/40 PS. З 1909 року стартувало виробництво недорогого Opel 4/8 PS, який прозвали Doktorwagen ("авто лікаря"), адже простий і надійний автомобіль виявився популярним у сільських лікарів.

Opel 4/8 PS 1924 року Фото: Stellantis

А Opel 5/14 PS 1914 року вивів марку в лідери німецького автопрому — за рік випустили 3335 авто. Перша світова війна змусила припинити випуск машин, а після її закінчення Opel довелося змінювати пріоритети. В умовах кризи почався випуск мотоциклів і дешевих бюджетних авто.

Ракетний Opel RAK2 1928 року Фото: Stellantis

Доступний 12-сильний Opel 4/12 PS 1924 року за 1990 марок став першою моделлю бренду, зібраною на конвеєрі. За 7 років випустили 120 тис. цих авто. Для економії їх фарбували тільки в зелений колір, тому в народі їх називали Laubfrosch ("деревна жабка").

Вантажівка Opel Blitz стала першою моделлю марки з логотипом у вигляді блискавки Фото: Stellantis

Утім, були в лінійці Opel навіть рекордні авто. У 1928 році побачив світ обтічний болід RAK 1 з ракетними двигунами, який досяг 230 км/год.

Opel Olympia 1935 року Фото: Stellantis

З 1929 року Opel став частиною General Motors. Американський концерн побудував новий завод у Бранденбурзі, де стартував випуск вантажівок Blitz. Саме на цій моделі вперше з'явився логотип у вигляді блискавки.

Opel Kapitän 1939 року Фото: Opel Розкішний Opel Admiral 1938 року Фото: Stellantis

Під крилом General Motors розробили ціле сімейство моделей з інноваційними несучими кузовами — доступні Olympia і Kadett, а також авто середнього класу Kapitan і представницький Super 6. Флагманом марки став розкішний Admiral.

Opel Kadett 1938 року перетворився на "Москвич-400" Фото: Opel

Під час Другої світової Opel націоналізували і перевели на випуск військової техніки. Заводи марки сильно постраждали від бомбардувань, а підприємство в Бранденбурзі 1945 року розібрали і вивезли в Москву: на німецькому обладнанні почали випускати Opel Kadett під назвою "Москвич-400".

Opel Kapitän 1958 року в американському стилі Фото: Wikipedia

General Motors спочатку навіть розглядали можливість відмови від бренду, але все ж взялися відновити підприємства. З 1946 року відновили випуск довоєнних вантажівок Blitz, а рік потому — легкових Olympia і Kapitän.

Масовий Opel Kadett 1962 року Фото: Opel Флагманський Opel Diplomat 1965 року з V8 під капотом Фото: Opel

У 1953 році з'явилися повністю нові Opel Olympia Rekord і Kapitan з дизайном в американському стилі. Дуже успішним став новий Opel Kadett 1962 року — за три роки випустили 650 тис. цих авто.

Opel GT Фото: Stellantis

У 60-х з'явилося представницьке сімейство KAD — моделі Kapitan, Admiral і Diplomat зі строгим дизайном. Топові їхні версії комплектувалися 5,4-літровим V8 від Chevrolet Corvette і автоматичною КПП. А маленький спорткар Opel GT нагадував Corvette своїм обтічним дизайном з висувними фарами.

Opel Ascona Фото: Opel

У 70-х і 80-х Opel прославився недорогими масовими моделями: Kadett, Ascona, Rekord розходилися мільйонними тиражами. У 90-х на зміну їм прийшли добре знайомі в наших краях Opel Astra, Vectra і Omega, а ще лінійку марки поповнили обтічне купе Calibra і перший позашляховик Frontera.

Opel Vectra 1995 року Фото: Opel

А на початку XXI століття з'явилися оригінальніші моделі на кшталт великого хетчбека Signum, зарядженого мінівена Zafira OPC або середньомоторного спорткара Speedtser на базі Lotus Elise.

Opel Speedster

Світова економічна криза змусила General Motors відмовитися від Opel — його викупила група PSA Peugeot Citroen. В її складі Opel увійшов до концерну Stellantis, а також повністю оновив свою лінійку. Поступово у всіх моделей марки з'являються електричні версії, а з 2028 року Opel перейде на випуск електрокарів.

Електромобіль Opel Mokka Фото: Stellantis

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