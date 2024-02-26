Повернення легенди: презентовано стильний електромобіль Renault за 25 000 євро (відео)
Електромобіль Renault 5 E-Tech — компактний міський хетчбек у ретростилі. Модель запропонують у версіях потужністю 95-150 к. с. із запасом ходу до 400 км.
Однією із головних прем’єр автошоу в Женеві став новий Renault 5. Знамениту компактну модель 70-х відродили в форматі електромобіля й продаватимуть за ціною від 25 000 євро. Її подробиці розкрили на офіційному сайті французького автовиробника.
Як і бензиновий предок, електромобіль Renault 5 E-Tech (саме таким є повна назва моделі) є компактним міським хетчбеком В-класу. Рубаний дизайн виконаний у стилістиці першого Renault 5.
У електрокара продовгуваті фари, короткі звіси, сховані ручки задніх дверей та великий кут нахилу задніх стійок даху. На капоті встановлено індикатор зарядки батареї, стилізований під повітрезабірник оригінального Renault 5.
Новий Renault 5 E-Tech – перша модель на електричній платформі AmpR Small із багатоважільною задньою підвіскою. Хетчбек сягає 3,92 м у довжину при колісній базі 2,54 м та важить менш, ніж 1500 кг.
У салоні яскраве оздоблення в стилі 70-х поєднується з сучасними рисами на кшталт двох дисплеїв на передній панелі. У оздоблені використані джинсова тканина та матеріали, отримані шляхом вторинної переробки.
Мультимедійна система OpenR Link створена на платформі Google. Її доповнили віртуальним помічником Reno та Chat GPT. Також у всіх Renault 5 2024 встановлені системи автоматичного гальмування та напівавтономного водіння.
Електромобіль Renault 5 E-Tech будуть пропонувати з моторами на 95, 122 та 150 к. с., хоча пізніше з’явиться потужніша спортивна версія від Alpine. Розгін до 50 км/год у 150-сильному варіанті займає 3,2 с.
Спочатку новий Renault 5 E-Tech отримає батарею ємністю 52 кВт∙год, яка дозволяє проїхати 400 км на одному заряді. Пізніше запропонують дешевшу версію з батареєю на 40 кВт∙год та запасом ходу 300 км. Також передбачена функція двонаправленої зарядки, тобто можна живити струмом будинок.
До речі, на платформі AmpR Small створять і бюджетний електрокросовер Renault 4 — його презентують у 2025 році.
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