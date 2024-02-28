Сімейний універсал і хетчбек за 20 000 євро: MG готують недорогі електромобілі (фото)

MG анонсували недорогі електрокари. Модельний ряд британської марки поповнять універсал MG 4 та компактна міська модель вартістю від 20 000 євро.

Електричну лінійку MG найближчим часом поповнять дві нові моделі. Їх розробку підтвердив директор бренду по виробництву і плануванню Девід Елісон у коментарі британському виданню Autocar.

Уже цього року очікується поповнення в лінійці MG 4 – до хетчбека долучиться просторий універсал із великим багажником. Він прийде на зміну електричному MG 5.

Компактний електромобіль MG коштуватиме близько 20 000 євро Фото: Autocar

Електрокар збереже силові установки стандартного задньопривідного MG 4 на 170, 204 і 245 к. с., а от повнопривідної 435-сильної модифікації XPower у нього не буде. На вибір запропонують батареї на 51, 64 та 77 кВт∙год, а запас ходу універсала складе приблизно від 350 до 500 км, залежно від версії.

Друга модель з’явиться у кінці 2025 року й буде компактним міським хетчбеком довжиною близько 4 метрів. Скоріше за все, електрокар назвуть MG 2.

Інформації про новинку поки нема, але відомо, що це буде найдешевший електромобіль MG в Європі вартістю від 20 000 євро. Основним його конкурентом називають Dacia Spring.

Раніше стало відомо, що у 2024 році презентують електричні кросовери MG ZS EV та Marvel нового покоління.

Також Фокус розповідав про новий міський хетчбек MG3 із витратою 4,4 л на 100 км.