Ні про що не турбуються: скільки іноземних компаній продовжують працювати в РФ

На думку німецького депутата Європейського парламенту Моріца Кернера, Євросоюз має посилити санкції і зробити так, щоб європейським компаніям було економічно невигідно працювати на російському ринку.

Через більш ніж рік від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на території країни агресора продовжують працювати понад тисячу іноземних компаній. Вони справно сплачують податки до бюджету країни-агресора, допомагаючи кремлівському режиму фінансувати війну проти нашої країни. Про це пише видання Deutsche Welle.

Так, станом на 18 вересня в Росії продовжують працювати 1 410 іноземних компаній. Серед них, зокрема, німецька фармацевтична компанія Stada і група компаній Fresenius, яка спеціалізується на виробництві медичної техніки. У минулому вони пояснювали, що мають працювати в РФ, оскільки надають медичну допомогу звичайним росіянам.

Водночас, як зазначається, близько 40% міжнародних компаній вирішили покинути Росію, або ж активно над цим працюють. Так, за підрахунками, 1 225 іноземних компаній більше не працюють у Росії, а повністю пішли з російського ринку 275 із них.

За словами німецького депутата Європарламенту Моріца Кернера, кожна європейська компанія, яка продовжує отримувати прибуток у Росії, своїми податками на користь російської держави безпосередньо підтримує війну проти України. Депутат вважає, що Євросоюзу потрібно посилювати санкції.

"Діяльність європейських компаній на російському ринку має стати для них економічно невигідною", — підкреслив Кернер.

Західні компанії на російському ринку

На самому початку повномасштабної російської агресії проти України велика кількість західних компаній активно повідомляли, що збираються згорнути свою діяльність у РФ. Особливо досягли успіху в цьому компанії лакшері-сегмента. Пішли з Росії і велика кількість світових автовиробників. Але, наприклад світовому тютюновому концерну British American Tobacco на те, щоб покинути російський ринок, знадобився майже рік.

Утім, далеко не всі відомі світові бренди все ж таки залишили свій бізнес у Росії та Білорусі й продовжують заробляти в цих регіонах, незважаючи на статус "спонсора країни-агресора". Так, у серпні цього року до спонсорів війни додано двох глобальних виробників у тютюновій індустрії — Philip Morris International і Japan Tobacco International, а також відомі харчові корпорації PepsiCo та Mars і китайську групу компаній Alibaba Group Holding.

Нагадаємо також, що на початку 2023 року стало відомо, що російський уряд зобов'язав західні компанії, які хочуть продавати свої активи в РФ, робити пряме пожертвування в казну РФ. До цього у них був вибір: зробити "добровільне пожертвування" до бюджету РФ у розмірі 10% від продажу або відстрочку виплати за продаж на кілька років.