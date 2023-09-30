Перевірки бізнесу, надбавки до пенсій, перерахунок субсидій: що зміниться для українців з 1 жовтня

З 1 жовтня повертаються перевірки бізнесу щодо використання касових апаратів, а деякі категорії пенсіонерів отримають надбавки. Фокус зібрав основні нововведення, які чекають на українців з 1 жовтня.

Тарифи на електрику, газ, воду: чи піде уряд на підвищення

Підняття тарифів з 1 жовтня уряд не планує. Однак у пакеті реформ, запропонованому Києву Білим домом на Багатосторонній координаційній платформі донорів в Брюсселі, є пропозиція лібералізувати тарифи на газ та електроенергію. Як відомо, в Україні діє мораторій на підвищення цін на ринку природного газу та у сфері теплопостачання. Утім у Мінсоцполітики заявили про готовність до лібералізації цін на комунальні послуги. На думку експерта з ЖКГ Олега Попенка, така лібералізація призведе до зростання тарифів.

Як відомо, зараз "блакитне паливо" для населення коштує 7,96 грн за 1 кубічний метр. За електрику побутові споживачі сплачують 2,64 грн за кВт-год незалежно від обсягу споживання. Після лібералізації ціна на електроенергію підніметься до 5-6 грн до кінця 2024 року, тарифи на газ — до 11-13 грн чи в два етапи до 15 грн, вважає Попенко. А плата за тепло та гарячу воду без компенсацій від бюджетів зросте на 30-50% залежно від регіону.

Лібералізація цін на комунальні послуги призведе до зростання тарифів на електроенергію, газ та тепло, каже експерт

Лібералізація в умовах війни не виправдана, вважає експерт з енергетики Юрій Корольчук. "Не бачу підстав на сьогодні підвищувати тарифи на газ для населення, — коментує він Фокусу. — Вона зараз вписується з усіма витратами, розрахунками, т.зв. інвестиційною складовою. 7 тис. грн — це з головою, без розподілу. 8 грн — це нормальна ціна. Для чого її підвищувати?"

За його словами, за умов підвищення цін на газ, населення почне скорочувати його споживання: "Якщо підвищать до 11 — 13 грн, люди ще будуть якось викручуватися, платити. А хтось переходитиме на умовно альтернативні види палива — дрова і пелети".

Юрій Корольчук також нагадав, що уряд планував 2-й етап підвищення тарифів на електроенергію на листопад до близько 4 грн. "Підвищення таки може відбутися, — продовжує експерт. — Однак цієї ціни, що є, — 2,64 грн — вистачає. Вона покриває затрати основного постачальника електроенергії для населення "Енергоатому". Доставка, розподіл — в районі 2 грн. Раніше "Енергоатом" подавав собівартість 0,6 грн, зараз вона більша — 0,8 — 0,9 грн. Але загалом тариф 2,64 дозволяє "Енергоатому" спокійно працювати".

Нинішнього тарифу 2,64 грн на електроенергію досить, аби покрити витрати основного постачальника струму для побутових споживачів.

Подорожчання послуг водопостачання та водовідведення у жовтні не планується. Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у липні скасувала своє рішення про збільшення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Тож у жовтні українці платитимуть за послуги за встановленими 1 січня 2022 року тарифами. Вони відрізняються залежно від регіону країни.

Перерахунок субсидій: кому не треба подавати документи

На новий опалювальний сезон 2023 – 2024 років розрахунок житлової субсидії буде проведено в автоматичному режимі для всіх, кому призначено житлову субсидію на неопалювальний період 2023 року, та тим, у кого розмір субсидії склав 0,00 грн. "Громадянам, які вже є отримувачами житлової субсидії або яким у літній період було призначено нульову субсидію, додатково звертатися за виплатою не потрібно", — повідомили в ПФУ.

У відомстві також зазначили, що під час розрахунку житлової субсидії з жовтня 2023 року враховуються доходи членів домогосподарства за І та ІІ квартали цього року. А доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року.

Автоматично буде перераховано субсидії всім, кому призначали пільгу на неопалювальний період 2023-го Фото: tvernews.ru

Деяким українцям субсидію на новий опалювальний сезон можуть призначити лише за новим зверненням. Зокрема, це стосується:

тих, хто влітку подав заяву на припинення субсидії та користувався пільгою на оплату ЖКП, проте перед опалювальним сезоном вирішив отримати житлову субсидію,

у кого відбулися зміни в складі зареєстрованих осіб.

Як відомо, на субсидію можуть претендувати громадяни, чий розмір платіжки перевищує 15% їх заробітку. Таким чином, звернутися за призначенням субсидії можна:

до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;

до посадових осіб центру надання адміністративних послуг;

через Портал "Дія";

до сервісного центру ПФУ;

через веб-портал електронних послуг ПФУ та мобільний додаток ПФУ.

Пенсії: хто отримає надбавку у жовтні

У 2023 році уряд тричі піднімав пенсії. Останнє підвищення відбулося 1 липня. Індексація на 19,7% торкнулася майже 20 тисяч громадян, а середній розмір підвищення становив 1020 гривень. З жовтня індексацій не очікується, однак деякі категорії пенсіонерів отримають надбавку. Її отримають українці, яким виповнилося 70, 75 та 80 років. На виплату не можуть розраховувати люди, які вийшли на заслужений відпочинок, чий розмір пенсій перевищує 10 340,35 гривні. Отже, пенсіонери у віці

70 — 75 років отримають надбавку 300 грн;

75 — 80 років — 456 грн;

понад 80 років — 570 грн.

Крім того, пенсіонери, які мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), перед якими є заборгованість за минулі періоди, додатково отримають по 2093 грн. Ця сума дорівнює розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (станом на 1 січня 2023).

Пенсіонери з числа ВПО додатково отримають 2093 грн

Разом з тим, з 1 жовтня українцям, які надали житло ВПО, збільшено розмір державної виплати — з 450 грн за кожного переселенця — до 900 грн. Сума подвоїться у зв’язку з початком опалювального сезону.

Повернення податкових перевірок бізнесу: кого торкнеться

Ухвалений ВРУ 30 липня законопроєкт №8401 повернув довоєнні податки, а також відновив з 1 жовтня 2023 року відповідальність за незастосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Від відповідальності за порушення будуть звільнені підприємці, які реалізують товари й надають послуги (крім продажу підакцизних товарів) на:

тимчасово окупованих територіях України;

територіях активних бойових дій;

територіях можливих бойових дій.

Самі ж розміри штрафів за продаж товарів та послуг без використання РРО вирішили знизити для ФОП на спрощеній системі оподаткування — зі 100 — 150% до 25 — 50% вартості проданих з порушенням товарів чи послуг. Однак виключення складають платники ПДВ, які реалізують:

підакцизні товари;

побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту;

лікарські засоби й вироби медичного призначення;

ювелірні вироби з дорогоцінних металів тощо.

Економіст Євгенія Олейніков каже: повернення перевірок щодо застосування РРО під час війни — питання дискусійне.

З 1 жовтня повертаються штрафи за незастосування РРО. Їх розмір для ФОП знизили - зі 100% до 25% вартості проданого без РРО товару Фото: Getty Images

"З одного боку, якщо існує регламентуюча норма, має бути і контроль за її виконанням. Інакше відбувається викривлення конкурентного середовища, коли сумлінні підприємці виконують закон саме через свою сумлінність, а несумлінні — ігнорують через відсутність контролю, отримуючи тим самим не доброчесну конкурентну перевагу. З іншого боку, як і будь-який інструмент примусу, перевірки РРО матимуть відчутний побічний вплив на бізнес. І масштаб цього ефекту напряму залежатиме від того, яку мету поставлять перед ДПС. Якщо контроль з метою запобігання порушенням — то нічого трагічного я в цьому не бачу, а якщо "гроші понад усе", то буде біда", — зауважив він.

Якщо перевірки щодо використання РРО повертають, аби Податкова збільшила надходження зі штрафів — це негативно позначиться на бізнесі, кажуть фахівці

Як відомо, Кабінет Міністрів України нещодавно підтримав законопроєкт №10016 "Про внесення змін до Податкового кодексу України й інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок". Документ скасовує мораторій на перевірки, запроваджений на період воєнного стану в Україні. Однак Рада його ще не проголосувала.

Військовий облік жінок-медиків

З 1 жовтня 2023 року на військовий облік мають стати всі жінки-медики та жінки-фармацевти, які з певних причин там не перебували. Облік необхідний лише для узагальнення даних про наявний резерв медиків в державі, запевняють у МОЗ.

"Аби стати на військовий облік, жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, матимуть 3 роки – до 31 грудня 2026 року. Тобто кожна жінка вищезгаданої спеціальності, яка досі не перебуває на військовому обліку, має стати на нього протягом найближчих 3 років (до 31.12.2026)", — сказано у повідомленні. Однак з 1 жовтня 2023 року жодних змін в умовах виїзду за кордон для жінок – не буде, кажуть у МОЗ.