Платити за газ більше: як зміняться тарифи для українців з 1 лютого

Комунальні послуги для українців, включно з газом, якщо й подорожчають, то не раніше середини весни 2024 року. Утім, уже в лютому деяким споживачам потрібно буде заплатити за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у багатоповерхівках.

Ціна газу в Україні до кінця опалювального сезону підвищуватися не будуть. Однак у 2024 році уряду потрібно провести лібералізацію тарифів на природний газ і для населення, і для комунальних підприємств — це одна з умов, яку обов'язково потрібно виконати для подальшої фінансової та військової підтримки з боку США. Фокус розібрався, як зміняться тарифи на газ для населення з 1 лютого 2024 року.

Ціна газу: що буде з тарифами з 1 лютого

Більшість побутових споживачів в Україні користуються послугами компанії "Нафтогаз", тому вони з 1 лютого 2024 року платитимуть за "блакитне паливо" по 7,96 гривні/кубометр. Решта постачальників пропонують різні тарифи: від 7,7 гривні за кубометр до 9,90 гривні.

Утім, деяким споживачам у лютому доведеться платити за комуналку більше, ніж зазвичай, оскільки у них у платіжках з'явиться нова графа: обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирних будинках. Так, середній платіж у Київській області становитиме 320 гривень, але для кожного житлового будинку однак буде індивідуальна плата, яка залежатиме від кількості квартир і технічних особливостей мереж.

У компанії "Газомережі" раніше пояснили, що технічне обслуговування стосуватиметься мешканців багатоповерхових будинків і гуртожитків. Воно необхідне для того, щоб перевірити справність мереж і попередити в майбутньому витік газу.

При цьому рахунки споживачі отримуватимуть не щомісяця, а тільки тоді, коли відбуватиметься технічне обслуговування — раз на три або п'ять років.

Доставка газу: як зміниться ціна в лютому

Суми в нових комунальних платежах зміняться, оскільки розмір платежу залежить від обсягувикористання газу в попередньому газовому році. Зараз тариф коливається на рівні 0,38-2,39 гривні/кубометр, але ціна залежить від регіону. Розрахувати плату за доставку газу можна самостійно. Формула розрахунку така:

тариф облгазу (кубічні метри за період з 1.10.2022 по 30.09.2023)/12 = розмір щомісячної плати за доставку газу.

Для регіонів із невисокою кількістю населення діятиме менший тариф, оскільки витрати на утримання газової інфраструктури ділять на більшу кількість побутових споживачів.

Нагадаємо, 29 січня член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в інтерв'ю "Телеграф" заявив, що тарифи на електрику в Україні можуть зрости вдвічі. За його словами, подорожчання відбудеться до вересня 2024 року. Тим часом у "Нафтогазі" українцям розповіли про дієві поради, які допоможуть знизити тепловтрати.