Підвищення тарифів на світло: експерт пояснив, чи вирішить це проблеми (відео)

Експерт у сфері енергетики Олександр Харченко пояснив, що борги населення перед компаніями-постачальниками електроенергії складають лише 10%. Через нестачу коштів немає можливості ремонтувати мережі після ударів ЗС РФ.

У 2024 році українцям не будуть підвищувати тариф на оплату електропостачання. Питання щодо зміни вартості тарифу назріло, але певний час уряд не буде приймати рішення, про яке ідеться у листі з США щодо економічних реформ. Про ситуацію щодо оплати комунальних послуг висловився директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу в Media Center Ukraine.

Харченко заявив, що на ринку енергетики є проблеми на 100 млрд грн. У переліку цих проблем плата за світло від населення займає незначну частину. В підсумку у підприємств енергетичної галузі немає коштів ні для захисту від ракет та дронів, ні на розвиток.

Під час брифінгу експерт визнав, що проблеми потрібно розв'язувати, оскільки вони сформувались вже давно.

"В принципі це питання вже назріло давно. Але для підвищення тарифів я об'єктивних причин не бачу від слова зовсім. Я бачу об'єктивні причини для комплексної реформи того, що в нас називають ринком електроенергетики", — продовжив він.

На думку спікера, у енергетичній сфері може настати хаос внаслідок проблем з обіговими коштами, різними виплатами та "спеціальними обов'язками", які поклала на компанії держава. Борги населення у цьому переліку складають лише 10%, зауважив Харченко. З його слів, ситуація виправиться у тому випадку, коли уряд прийме рішення зробити ціну не світло не фіксованою, а ринковою. Але і після цього з цією сферою буде не все гаразд.

"Борги наростають, краще не стає. Я абсолютно певен, що підвищенням просто тарифів для населення розв'язати цю проблему не просто неможливо, а в принципі неможливо. Самі по собі тарифи для населення, якщо їх зробити ринковими і не вирішити купу інших питань, які докладаються, то проблему це не вирішить", — резюмував експерт.

Ціна на світло 2024 — деталі

Зазначимо, 29 січня народний депутат з комітету з питань енергетики Верховної Ради Сергій Нагорняк заявив, що до вересня 204 року урядовці підвищать тарифи на електропостачання для населення. Згідно з оцінками, можливе зростання оплати удвічі — з 2,4 грн/кВт-год (для населення) до 6 грн/кВт-год. Такі зміни можуть запровадити у відповідь на лист від американських партнерів, які пропонують провести низку реформ для підтримки економіки України.

30 січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, що вартість світла не підійматимуть. Також він запевнив, що уряд й надалі буде підтримувати малозабезпечені сім'ї — кошти на це є.

Тим часом в ДТЕК опублікували попередження щодо того, що будуть відключати від елекро- та газопостачання громадян, які заборгували комунальникам. Зазначили, що отримали таке право з 1 січня. Крім того, щоб отримати компенсацію, будуть звертатись до суду і примусово стягувати необхідні кошти.

Нагадуємо, у січня 2024 року урядовці запевнили, що до кінця опалювального сезону тарифи на комунальні послуги змінюватись не будуть. Скільки коштуватиме світло з 1 лютого, розповіли у Міністерстві енергетики України.