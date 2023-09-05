"Перекреслить співчуття до Росії": чому на Заході не можуть визнати геноцид в Україні

Міжнародна комісія ООН знову не знайшла доказів геноциду в Україні. Це викликало обурення з боку Києва. Експерти пояснили, чому Україні важливо, щоб на Заході визнали факт геноциду під час війни.

Міжнародна комісія ООН, яка займається розслідуванням порушень в Україні, як і раніше, не знайшла достатньо доказів, щоб зробити висновок, що в країні здійснюється геноцид. За словами голови комісії Еріка Месе, для такої кваліфікації є жорсткі умови. Насамперед, умисел злочинців.

"Має бути "потреба" знищити певну групу. І таке знищення, згідно з Конвенцією, має бути фізичним або біологічним", — пояснив Мессе.

У березні 2023 року Міжнародна комісія ООН уже публікувала звіт про попереднє розслідування порушень в Україні під час війни. Тоді голова комісії також говорив, що ознак геноциду не виявлено. Це викликало хвилю критики з боку Києва та гнівних звинувачень ООН ледь не в заграванні з Росією.

Правозахисники пояснювали, що з юридичного погляду довести геноцид досить складно. Але навіть якщо комісії вдасться це зробити, і факт вчинення геноциду в Україні визнають на міжнародному рівні, це не означатиме напевно, що всі воєнні злочинці, які вчиняли протиправні дії, будуть покарані. У кращому разі, трибунал притягне до відповідальності когось із керівництва РФ.

Посилити засудження РФ

За словами експертів, для міжнародної спільноти "геноцид" звучить дуже вагомо. І якщо Міжнародна комісія ООН встановить, що під час повномасштабної агресії РФ проти України російські війська не лише скоювали воєнні злочини, а й навмисно знищували українців як націю, таким впливовим людям, як Папа Римський, буде незручно говорити про "великий спадок" Росії.

"Західна спільнота не завжди до кінця розбирається в деталях, коли йдеться про війну Росії проти України. І якщо дії РФ визнають геноцидом, це вплине на подальші висловлювання впливових людей. На цей факт буде неможливо закрити очі. І це перекреслить співчуття до Росії. Адже досі є політичні лідери на Заході, які підтримують агресію РФ, і їм буде важче продовжувати це робити", — каже Фокусу політичний експерт Олександр Кочетков.

Римський статут Міжнародного кримінального суду (МКС) визначає геноцид як дії, що вчиняють з наміром знищити повністю або частково національну, етнічну, расову або релігійну групу як таку. У таких злочинів немає терміну давності. А засудження країни, яка займається геноцидом, і перетворення її на цілковитого ізгоя на міжнародному рівні, має ширші можливості. Як мінімум, таким країнам як Китай, Бразилія, Індія буде складніше продовжувати співпрацю з РФ без серйозних іміджевих втрат.

За словами експертів, визнання дій РФ в Україні геноцидом важливе і з правового погляду. Це дає змогу глибше і відповідальніше розглядати справи про злочини Росії проти України в трибуналі та залучає більшу кількість сторін для засудження РФ.

"З правового погляду це складна історія. І РФ робить усе, щоб протидіяти цьому. Наприклад, замовляють різні статті у провідних західних виданнях, спрямовані проти українців. Як це було в румунських ЗМІ, де частина експертів, напевно, під впливом Росії, сказали про те, що Україна намагається втягнути Румунію в Третю світову війну, а разом із нею і все НАТО, педалюючи тему вибуху від дрона, що впав на території Румунії. У Росії є ціла сітка, яку я називаю "путінський інтернаціонал", вона щедро фінансується, і в ній задіяна величезна кількість людей на Заході, які працюють в інтересах РФ, що ускладнює визнання деяких дій", — зазначає в розмові з Фокусом політичний експерт Олег Постернак.

Однак навіть якщо Міжнародній комісії ООН не вдасться знайти докази вчинення геноциду на території України, за словами експертів, це не змінить самого факту.

"Дії РФ на території України однозначно потрапляють під визначення геноциду. Відомо про концентраційні табори, куди відправляють українців, про вбивства патріотів України на окупованих територіях, про викрадення українських дітей, про розміщення дітей на тимчасово окупованих територіях у спеціальних установах для ідеологічної обробки. Тому навіть якщо міжнародне співтовариство не визнає, що Росія цілеспрямовано знищує українську націю, ці дії не перестануть бути такими", — каже Постернак.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, в якій заявила, що насильницьке переміщення українських дітей до Росії відповідає міжнародній кваліфікації геноциду . Фактично, цей документ став першим від початку повномасштабного вторгнення РФ, де міжнародна спільнота офіційно згадала про геноцид щодо дій Росії.

Також у серпні стало відомо, що прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) може видати нові ордери на арешт президента РФ Путіна. Одна зі справ, за якою Путіну можуть видати новий ордер — військові злочини ПВК "Вагнер". Якщо доведуть, що російські найманці свідомо вбивали українців, а керівництво РФ брало в цьому безпосередню участь, у МКС ухвалять рішення.