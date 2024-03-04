Дружина хворого Брюса Вілліса розповіла правду про його стан

Емма Гемінг обурена тим, як у ЗМІ висвітлюють проблеми людей з деменцією і що пишуть про її чоловіка. Вона спростувала поширену думку і поділилася своїм досвідом.

45-річна Емма Гемінг, дружина 68-річного американського актора Брюса Вілліса, який хворіє на лобно-скроневу деменцію, спростувалачутки про те, що її чоловік більше не відчуває радості. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала два відео, де розповідає про щоденну боротьбу за кохану людину, а також про хворобу, щоб підвищити обізнаність про неї серед підписників.

Емма не тільки розкритикувала тих, хто поширює неправдиву інформацію про актора, а й запропонувала уважніше поглянути на якість життя, яку можуть собі дозволити люди, що страждають на нейрокогнітивні захворювання.

"У заголовку йдеться про те, що мій чоловік більше не радіє — тепер я можу просто сказати ви, це далеко від істини. Мені потрібно, щоб суспільство і ті, хто пише ці дурні заголовки, перестали лякати людей. Досить лякати людей, думаючи, що як тільки їм поставлять діагноз якогось нейрокогнітивного захворювання, то: "Все, все скінчено, давайте збирати речі, тут більше нема на що дивитися, все готово" — ні, все з точністю до навпаки", — заявила жінка.

За її словами, хоч хвороба Брюса принесла його рідним "багато горя і печалі", у турботі про нього є любов, зв'язок, радість і щастя.

Гемінг стверджує, що її досвід показує, що "дві речі можуть бути правдою й існувати одночасно":

"Мені довелося докласти всіх зусиль, щоб прийти до цього. Але щойно я зрозуміла все, життя справді набуло сенсу, і в мене з'явилося справжнє відчуття мети. У цій історії стільки краси і душевності".

Емма сказала, що вона прийшла до розуміння того, що "люди, які не знайшли часу, щоб належним чином вивчити будь-які види нейрокогнітивних захворювань", ґрунтуючись на "заголовку за заголовком та рекламних роликах дезінформації", які вона бачила на цю тему.

У наступному повідомленні Гемінг докладно розповіла, що заголовки новин збентежили людей, які надають допомогу людям, що живуть із деменцією.

У березні 2022 року Брюсу поставили діагноз "афазія", проте майже через рік лікарі уточнили діагноз. Актор страждає на лобно-скроневу деменцію, яка впливає на його мову і когнітивні здібності.

Дізнавшись уперше про хворобу, Вілліс залишив акторську кар'єру, розпродав більшу частину своєї нерухомості і став набагато рідше з'являтися на вулиці, проводячи час в оточенні своєї сім'ї.

Раніше Фокус писав про те, що його стан продовжує погіршуватися.