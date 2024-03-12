"Путін — неадекватна людина": Зеленський відреагував на удари РФ по кортежу в Одесі (відео)

Очільник Кремля має на меті знищити Україну та все живе на її території, пояснив президент України журналістам з французьких медіа.

Про справжні наміри президента РФ Володимира Путіна свідчать події в Одесі, коли балістична ракета "Іскандер" вибухнула за 500 м від президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Очільник Кремля є "неадекватною людиною". Про плани Путіна та можливість мирних перемовин Зеленський розповів під час інтерв'ю журналістам BFM TV та Le Monde, опублікованому у Youtube-каналі політика.

Журналісти поцікавились в українського президента, якою була ціль Путіна під час удару по Одесі зокрема та під час нападу на Україну загалом. Зеленський пояснив, що ніякого значення не мають бажання чи небажання Путіна його ліквідувати. Натомість очільник Росії має на меті знищення усієї української держави.

"Цілі у нього незмінні — це руйнація всієї нашої держави, руйнація нашої Незалежності. Найголовніше — щоб держава не вижила. А хотів він стріляти по мені або була у нього інша ціль, я вважаю, не має значення".

Подібні наміри очільник Кремля свідчать про те, що він "нездорова" та "неадекватна" людина, заявив Зеленський.

"Я вважаю, що [він — ред.] просто нездорова людина. І тому, коли ви кажете, які цілі у Путіна, то він неадекватна людина: перша ціль — руйнація будь-яким методом України і всього живого що в Україні".

Заяви Зеленського французьким журналістам — деталі

Президент України пояснив, як потрібно ставитись до пропозицій перемовин, які пролунали, наприклад, з уст Папи Римського. Росія використає перемир'я для того, щоб відновити сили для продовження війни, наголосив політик. У РФ було сотні можливостей досягнути миру — наприклад, перемовини у Нормандському форматі, Мінські угоди тощо — але усі спроби закінчувались нічим.

"Його не цікавить жодні перемовини і формат діалогу: в порту Одеси він це вже продемонстрував. Була велика кількість різних зустрічей, біля 200, більше сотні. Для Путіна ця пауза як кисень. Ця пауза — це не мирні перемовини, це для нього додатковий час для відновлення боєздатності своєї армії, яка сьогодні в складному становищі".

Зазначимо, Папа Римський раніше заявив, що Україна могла б зважити на втрати у війні і погодитись на капітуляцію. Згодом пресслужба Ватикану запевнила, що слова понтифіка невірно зрозуміли — насправді, він повторив питання журналіста, а сам мав на увазі інше.

Тим часом з ініціативою про мирні перемовини виступили низка інших прибічників Кремля. Наприклад, відповідні заяви пролунали від президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Також світовий тур здійснив представник Китаю: він побував у Москві, Києві, ЄС та спілкувався щодо російсько-української війни.

Нагадуємо, президент Франції Емманюель Макрон на початку березня заявив, що армії країн-членів НАТО можуть діяти на території України. Після цього російські політики знов почали погрожувати атомною війною, а Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що ЗСУ не отримають далекобійні ракети Taurus.