Масове вбивство тварин: у харківському екопарку отруєні мешканці контактної зони

Десятки тварин, з якими гралися найменші відвідувачі екопарку, були отруєні миш'яком. Поліція почала розслідування.

У харківському екопарку загинули десятки тварин. Усіх мешканців контактної зони отруїли невідомі зловмисники в ніч на неділю, 8 жовтня. Про це повідомила пресслужба "Фельдман Екопарк" на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"У нас сталося вбивство. Так, справжнє вбивство, причому масове. Загинули всі тварини контактної зони для найменших: кролики, морські свинки та інші пухнастики, яким так раділи діти. До відкриття Балу хризантем ми зробили цю зону, і це дійсно було найкраще місце, яке дуже любили діти. Було", — йдеться в повідомленні.

В екопарку повідомили, що вже отримали результати розтину. За результатами експертизи, тварин отруїли миш'яком.

"Важко зрозуміти мотиви того, хто це зробив. Неприємно усвідомлювати, що вулицями нашого міста десь ходить особа, нічим не краща за російських військових, які вбивали наших тварин на початку повномасштабної війни. На жаль, розпочатий ними екоцид триває, і це чергова ланка", — заявили в екопарку.

Керівництво "Фельдман Екопарк" подало заяву в поліцію. За фактом убивства тварин розпочато розслідування.

У поліції підтвердили загибель тварин в екопарку. Слідча група проводить перевірку фактів і збір доказів.

Удари по "Фельдман Екопарк"

"Фельдман Екопарк" — це ландшафтний парк у Дергачівському районі Харківської області, в якому до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну мешкали близько двох тисяч тварин. Парк входить до числа об'єктів природно-заповідного фонду України.

Екопарк був атакований у перший день війни, 24 лютого 2022 року. На території, де утримуються тварини, вибухнуло п'ять снарядів. Частина тварин загинула.

У березні 2022 року внаслідок російського обстрілу в екопарку загинула пара кенгуру. Власник екопарку, народний депутат Олександр Фельдман забрав частину тварин до себе додому. Лише через три тижні потому під час обстрілу загинула пара бізонів, а їхнє десятимісячне дитинча залишилося без батьків.

У загиблої внаслідок обстрілу пари бізонів залишилося 10-місячне дитинча

У квітні почалася евакуація тварин, що вижили. Чотирилапих і крилатих переселенців зголосилися прийняти в Одесі, Києві та інших містах.

З екопарку, який на той момент перебував на лінії вогню і постійно обстрілювався російськими військами, вдалося врятувати левів, тигрів і бурих ведмедів.

Загалом через російські обстріли в екопарку загинуло понад 300 тварин. Співробітники "Фельдман Екопарк" мають намір встановити меморіал на честь загиблих тварин.

Нагадаємо, у травні 2022 року під час евакуації африканських буйволів з екопарку загинув 15-річний підліток, ще двоє людей були важко поранені.