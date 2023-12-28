Сміялись з Киви, Буданова і київського метро: кращі меми 2023 року (фото)
Темами для мемів у 2023 році стали події, пов'язані з отриманням танків Leopard та винищувачі F-16. Також жартували про Байдена, який був у Києві і начебто пив каву біля метро.
У 2023 році українці створювали меми у відповідь на події, які викликали зацікавленість в суспільстві. Серед тем, які фігурували у жартівливих картинках, — інцидент з екснардепом Іллею Кивою, якого дві кулі відшукали у Підмосков'ї, та обіцянки голови ГУР Міноборони Кирила Буданова щодо надзвичайних подій у Москві. Також є жарти про українських політиків, відомих людей і навіть про акулу, яка випадково проковтнула росіянина. Рейтинг найкращих мемів минулого року склав Фокус.
Список мемів можна розділити на кілька груп: про діючих та недіючих політиків, про актуальні події, про компанії та різні побутові проблеми.
У одній групі — жарти по діючих українських політиків та чиновників. Наприклад, про зустріч двох авто по дорозі на Москву, у одному з яких президент України Володимир Зеленський, та натяки Буданова.
Окрема тема для жартів — надання зброї для України. Наприклад, українці натякали Заходу на танки "Леопард" та винищувачі F-16.
Українці сміялись з візиту президента США Джо Байдена до Києва, смерті президента РФ Володимира Путіна, невдалого "походу" на Москву нині покійного власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, мрій росіян про "парад перемоги" і приліт НЛО.
Також є меми, у яких висміюють окремих відомих українців, які опинились у незвичній для себе ситуації. Зокрема, порівнюють затримання підприємця Ігоря Коломойського та екснардепа ОПЗЖ Нестора Шуфрича — обидва на сьогодні перебувають під слідством. Також згадують екснардепа Іллю Киву, який називав себе "гвинтиком" і проводив проросійську пропаганду. Ще одна тема для жартів — затримання екснардепа Олександра Дубінського.
Ще один напрям — успіхи "Укрзалізниці", яка намагалась врятувати українських перевізників, заблокованих на кордоні з Польщею. Згадують і компанію "Київстар", яка опинилась під атакою хакерів — їй пропонують "полікуватись" листком подорожника.
Українці згадали про масові негаразди з транспортом в Києві, де закривають то гілки метрополітену, то міст через Дніпро. Також жартували з акули, яка з'їла росіянина — її начебто "прийняли" до лав Сил оборони.
Кращі меми 2023 — деталі
Зазначимо, Фокус впродовж року публікував підбірки мемів, якими українці "вибухали" у відповідь на актуальні події. Серед них — жарти про Киву, якого порівнювали з фруктом та "гвинтиком". Інша тема для висміювання — події у Білгородській області у травні 2023 року. Тоді невідомі диверсанти проникли на територію РФ і росіяни переживали, що їх окупують. Ще один напрям — поява "НЛО" над столицею у квітні 2023 року. Українці жартували, що "літаючу тарілку" збили сили ППО, а президент України Володимир Зеленський використав ситуацію, щоб знов попросити у Заходу зброю.
Крім того, українці жартували з перших місяці війни. Наприклад, у 2022 році висміювали ядерну загрозу і створили меми про "оргію на Щекавиці".