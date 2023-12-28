Сміялись з Киви, Буданова і київського метро: кращі меми 2023 року (фото)

Темами для мемів у 2023 році стали події, пов'язані з отриманням танків Leopard та винищувачі F-16. Також жартували про Байдена, який був у Києві і начебто пив каву біля метро.

Related video

У 2023 році українці створювали меми у відповідь на події, які викликали зацікавленість в суспільстві. Серед тем, які фігурували у жартівливих картинках, — інцидент з екснардепом Іллею Кивою, якого дві кулі відшукали у Підмосков'ї, та обіцянки голови ГУР Міноборони Кирила Буданова щодо надзвичайних подій у Москві. Також є жарти про українських політиків, відомих людей і навіть про акулу, яка випадково проковтнула росіянина. Рейтинг найкращих мемів минулого року склав Фокус.

Важливо

"За Лебіговича": звідки взялися меми про блогера, якого називають новим президентом (фоторепортаж)

Список мемів можна розділити на кілька груп: про діючих та недіючих політиків, про актуальні події, про компанії та різні побутові проблеми.

У одній групі — жарти по діючих українських політиків та чиновників. Наприклад, про зустріч двох авто по дорозі на Москву, у одному з яких президент України Володимир Зеленський, та натяки Буданова.

Мем про Зеленського, Буданова та Москву Фото: Соцмережi Мем про Буданова і Пригожина і заколот у РФ Фото: Соцмережi

Окрема тема для жартів — надання зброї для України. Наприклад, українці натякали Заходу на танки "Леопард" та винищувачі F-16.

Мем про танки "Леопард" та українців Фото: Соцмережi Мем про винищувач F-16 та президента Зеленського Фото: Соцмережi

Українці сміялись з візиту президента США Джо Байдена до Києва, смерті президента РФ Володимира Путіна, невдалого "походу" на Москву нині покійного власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, мрій росіян про "парад перемоги" і приліт НЛО.

Мем про Зеленського і смерть Путіна Фото: Соцмережi Мем про візит Байдена до Києва Фото: Соцмережі Мем про заколот Пригожина та Притулу Фото: Соцмережi Мем про парад перемоги, на який сподівались росіяни Фото: Соцмережi Мем про появу НЛО над Києвом Фото: Соцмережi

Також є меми, у яких висміюють окремих відомих українців, які опинились у незвичній для себе ситуації. Зокрема, порівнюють затримання підприємця Ігоря Коломойського та екснардепа ОПЗЖ Нестора Шуфрича — обидва на сьогодні перебувають під слідством. Також згадують екснардепа Іллю Киву, який називав себе "гвинтиком" і проводив проросійську пропаганду. Ще одна тема для жартів — затримання екснардепа Олександра Дубінського.

Мем про Іллю Киву та гвинтик Фото: Соцмережi Мем про Коломойського та Шуфрича і арешт Фото: Соцмережi Мем про арешт Дубінського та Верховну Раду Фото: Соцмережi

Ще один напрям — успіхи "Укрзалізниці", яка намагалась врятувати українських перевізників, заблокованих на кордоні з Польщею. Згадують і компанію "Київстар", яка опинилась під атакою хакерів — їй пропонують "полікуватись" листком подорожника.

Мем про "Укрзалізницю" та Польщу Фото: Ми - Україна Мем про "Київстар" і хакерів Фото: Ми - Україна

Українці згадали про масові негаразди з транспортом в Києві, де закривають то гілки метрополітену, то міст через Дніпро. Також жартували з акули, яка з'їла росіянина — її начебто "прийняли" до лав Сил оборони.

Мем про мости та метро у Києві Фото: Ми - Україна Мем про акулу Фото: Ми - Україна

Кращі меми 2023 — деталі

Зазначимо, Фокус впродовж року публікував підбірки мемів, якими українці "вибухали" у відповідь на актуальні події. Серед них — жарти про Киву, якого порівнювали з фруктом та "гвинтиком". Інша тема для висміювання — події у Білгородській області у травні 2023 року. Тоді невідомі диверсанти проникли на територію РФ і росіяни переживали, що їх окупують. Ще один напрям — поява "НЛО" над столицею у квітні 2023 року. Українці жартували, що "літаючу тарілку" збили сили ППО, а президент України Володимир Зеленський використав ситуацію, щоб знов попросити у Заходу зброю.

Крім того, українці жартували з перших місяці війни. Наприклад, у 2022 році висміювали ядерну загрозу і створили меми про "оргію на Щекавиці".