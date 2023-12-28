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Украина

Смеялись над Кивой, Будановым и киевским метро: лучшие мемы 2023 года (фото)

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Фото: Соцсети | Украинцы в 2023 году шутили над известными политиками, войной и будничными проблемами

Темами для мемов в 2023 году стали события, связанные с получением танков Leopard и истребители F-16. Также шутили о Байдене, который был в Киеве и якобы пил кофе возле метро.

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В 2023 году украинцы создавали мемы в ответ на события, которые вызвали интерес в обществе. Среди тем, которые фигурировали в шуточных картинках, — инцидент с экс-нардепом Ильей Кивой, которого две пули нашли в Подмосковье, и обещания главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова относительно чрезвычайных событий в Москве. Также есть шутки об украинских политиках, известных людях и даже об акуле, которая случайно проглотила россиянина. Рейтинг лучших мемов прошлого года составил Фокус.

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Список мемов можно разделить на несколько групп: о действующих и недействующих политиках, об актуальных событиях, о компаниях и различных бытовых проблемах.

В одной группе — шутки о действующих украинских политиках и чиновниках. Например, о встрече двух авто по дороге на Москву, в одном из которых президент Украины Владимир Зеленский, и намеки Буданова.

Зеленский, Буданов, Москва, мем Fullscreen
Мем про Зеленского, Буданова и Москву
Фото: Соцсети
Мем про Буданова Fullscreen
Мем про Буданова и Пригожина и мятеж в РФ
Фото: Соцсети

Отдельная тема для шуток — предоставление оружия для Украины. Например, украинцы намекали Западу на танки "Леопард" и истребители F-16.

танки, Леопард, мем Fullscreen
Мем о танках "Леопард" и украинцах
Фото: Соцсети
истребитель, F-16, мэм Fullscreen
Мем об истребителе F-16 и президенте Зеленского
Фото: Соцсети

Украинцы смеялись над визитом президента США Джо Байдена в Киев, смертью президента РФ Владимира Путина, неудачным "походом" на Москву ныне покойного владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, мечтами россиян о "параде победы" и прилете НЛО.

Мем о Зеленском и смерти Путина про Зеленского и смерть Путина Fullscreen
Мем о Зеленском и смерти Путина про Зеленского и смерть Путина
Фото: Соцсети
Мем о визите Байдена в Киев Fullscreen
Мем о визите Байдена в Киев
Фото: Соцсети
Мем о мятеже Пригожина и Притулы Fullscreen
Мем о мятеже Пригожина и Притулы
Фото: Соцсети
Мем о параде победы, на который надеялись россияне Fullscreen
Мем о параде победы, на который надеялись россияне
Фото: Соцсети
Мем о появлении НЛО над Киевом Fullscreen
Мем о появлении НЛО над Киевом
Фото: Соцсети
Мем о Зеленском и смерти Путина про Зеленского и смерть Путина
Мем о визите Байдена в Киев
Мем о мятеже Пригожина и Притулы
Мем о параде победы, на который надеялись россияне
Мем о появлении НЛО над Киевом

Также есть мемы, в которых высмеивают отдельных известных украинцев, оказавшихся в необычной для себя ситуации. В частности, сравнивают задержание предпринимателя Игоря Коломойского и экс-нардепа ОПЗЖ Нестора Шуфрича — оба сегодня находятся под следствием. Также вспоминают экс-нардепа Илью Киву, который называл себя "винтиком" и проводил пророссийскую пропаганду. Еще одна тема для шуток — задержание экс-нардепа Александра Дубинского.

Мем про Илью Киву и винтик Fullscreen
Мем про Илью Киву и винтик
Фото: Соцсети
Мем о Коломойском и Шуфриче и аресте и арест Fullscreen
Мем о Коломойском и Шуфриче и аресте и арест
Фото: Соцсети
Мем об аресте Дубинского и Верховной Раде Fullscreen
Мем об аресте Дубинского и Верховной Раде
Фото: Соцсети
Мем про Илью Киву и винтик
Мем о Коломойском и Шуфриче и аресте и арест
Мем об аресте Дубинского и Верховной Раде

Еще одно направление — успехи "Укрзализныци", которая пыталась спасти украинских перевозчиков, заблокированных на границе с Польшей. Вспоминают и компанию "Киевстар", которая оказалась под атакой хакеров — ей предлагают "полечиться" листком подорожника.

Укрзализныця, мем, Польша Fullscreen
Мем об "Укрзализныце" и Польше
Фото: Ми - Україна
Киевстар, мем, хакеры Fullscreen
Мем про "Киевстар" и хакеров
Фото: Ми - Україна

Украинцы вспомнили о массовых проблемах с транспортом в Киеве, где закрывают то ветки метрополитена, то мост через Днепр. Также шутили относительно акулы, съевшей россиянина — ее якобы "приняли" в ряды Сил обороны.

Мем, Киев, метро, мост Fullscreen
Мем о мостах и метро в Киеве
Фото: Ми - Україна
Мем, акула, русский Fullscreen
Мем про акулу
Фото: Ми - Україна

Лучшие мемы 2023 года — детали

Отметим, Фокус в течение года публиковал подборки мемов, которыми украинцы "взрывались" в ответ на актуальные события. Среди них — шутки о Киве, которого сравнивали с фруктом и "винтиком". Другая тема для высмеивания — события в Белгородской области в мае 2023 года. Тогда неизвестные диверсанты проникли на территорию РФ и россияне переживали, что их оккупируют. Еще одно направление — появление "НЛО" над столицей в апреле 2023 года. Украинцы шутили, что "летающую тарелку" сбили силы ПВО, а президент Украины Владимир Зеленский использовал ситуацию, чтобы вновь попросить у Запада оружие.

Кроме того, украинцы шутили с первых месяца войны. Например, в 2022 году высмеивали ядерную угрозу и создали мемы об "оргии на Щекавице".