"Ми знищили п'ять Patriot": Путін пригрозив, що РФ може знищити "будь-яку" будівлю в Києві (відео)

Російський президент впевнений, що окупанти не мають обмежень на удари по столиці. Окрім того, він нагадав про нібито можливе створення "санітарної зони" в Україні.

Росія нібито знищила п’ять зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні та може вдарити по будь-якій будівлі у столиці. Про це заявив президент РФ Володимир Путін на Петербурзькому міжнародному економічному форумі 16 червня.

"Ну послухайте, якщо ми під Києвом знищили п'ять комплексів Patriot, то що нам варто знищити будь-яку будівлю чи споруду у центрі Києва? Немає таких обмежень. Ми не робимо це з низки міркувань. Їх багато, цих міркувань", — сказав він.

Пояснити, що саме нібито зупиняє РФ від ударів по "будь-яким будівлям", Путін відмовився. Однак він переконаний, що атаки на країну-агресорку, зокрема "диверсії" у Бєлгородській області, є спробами спровокувати Кремль.

"Тому, що противник на лінії фронту успіху не має, у цьому вся справа. І розуміючи, що успіх малоймовірний, ось нас і провокують на якісь жорсткі дії у відповідь, сподіваючись потім тицьнути в нас пальцем і сказати: "ось дивіться, які вони злі, жорстокі, не можна з ними мати справу"", — пояснив лідер Росії.

Також Путін знову вдався до погроз щодо створення "санітарної зони" на території України. Він наголосив, що РФ нібито не відмовлялася від діалогу.

"Якщо далі ці атаки на наші прилеглі території продовжуватимуться, ми розглянемо можливість створення санітарного кордону на українській території", — заявив президент Росії.

Проте Путін виразив впевненість, що Україна нібито ще захоче діалогу з країною-агресоркою.

Чи могли ЗС РФ знищити п’ять систем Patriot?

У березні повідомлялося про підготовку Пентагоном постачання Україні ЗРК Patriot, однак кількість систем не оголошувалась. Ще дві пускові установки Patriot анонсували у пакеті військової допомоги для ЗСУ Нідерланди. Також комплекс передала захисникам Німеччина.

Тобто з надійних джерел відомо про надання Україні щонайменше чотирьох таких систем ППО: однієї від німців, двох від голландців та як мінімум однієї від американців.

У травні російські ЗМІ вже повідомляли про нібито знищення комплексу Patriot у Києві. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому це зробити було б неможливо. З’ясувалося, що Patriot — багатокомпонентна система, елементи якої знаходяться на певній відстані. Пізніше у Пентагоні підтвердили, що ЗРК був лише пошкоджений. У США завірили, що його відремонтували.

Однак Путін дійсно вірить у ліквідацію всіх таких систем в Україні, переконаний міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. За його словами, лідеру країни-агресорки не наважуються сказати правду.

Нагадаємо, 14 червня прессекретар лідера РФ Дмитро Пєсков заявив, що під створенням "санітарної зони" варто розуміти відсування військової інфраструктури нібито для захисту мирних громадян.

Також 16 червня президент Володимир Путін припустив, що росіяни можуть застосувати проти України ядерну зброю. За його словами, це можливо в разі виникнення загрози існуванню Росії.