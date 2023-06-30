"Просто зараз": у Литві потролили РФ та запропонували зробити їй новий "жест доброї волі"

Керівництво країни нагадало, що на 30 червня припадає річниця звільнення острова Зміїний, тому окупанти мають негайно забратися з усієї території України.

Постійне представництво Литви в ОБСЄ у річницю звільнення острова Зміїний запропонувало РФ ще раз повторити "жест доброї волі". Про це йдеться у твітері представництва.

У заяві натякнули Росії на те, що минулого літа ЗС РФ не залишили острів за власним бажанням, а тому, що Сили оборони їх звідти вибили.

"Закликаємо Росію перейти на новий рівень методички "жестів доброї волі" та забиратися з усієї території України. Просто зараз", – йдеться у повідомленні.

Звільнення острова Зміїний

Після чотирьох місяців окупації минулого літа Україна повернула собі контроль над островом Зміїний.

Прикордонники, які перебували там на момент російського вторгнення 24 лютого, одними із перших прийняли бій, і їх захопили в полон. А фраза, яку сказав один із оборонців кордону "русский военный корабль иди нах*й" розлетілась світом — як символ нескореності й сміливості українського народу.

Загалом операція зі звільнення Зміїного тривала понад 2 місяці. В ній брали участь ВМС, ескадрильї БПЛА "Байрактар", Повітряні сили, ракетні війська й артилерія, підрозділи ДПСУ, СБУ та розвідки, а також інші підрозділи зі складу оперативно-стратегічного угрупування військ "Олександрія".

З кінця квітня 2022 року ЗСУ починають систематично трощити ворожу техніку — знищують 2 російських катери типу "Раптор", ліквідовують ППО, десантний катер "Серна" і два ЗРК "Тор".

У червні українські захисники поцілили у новенький буксир "Василій Бех" під час транспортування ворогом на Зміїний боєприпасів. За підрахунками аналітиків, утримання Зміїного коштувало країні-агресорці фактично у мільярд доларів. В Росії ж втечу з острова назвали "жестом доброї волі".

30-го червня 2022 року Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що противника вибили зі Зміїного. 7 липня над островом підняли український прапор.

14 липня війська РФ спробували завдати авіаудару по острову Зміїний, щоб знищити техніку, яка залишилася. Однак за даними Генштабу, всі удари припали повз остров.