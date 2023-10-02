Замість Пригожина: в ISW назвали імена можливих нових командирів ПВК "Вагнер" (фото

Частина "вагнерівців" не погоджуються підкорятись соратнику Пригожина, який погодився працювати на Міноборони РФ. Вони більш схильні піти на роботу в Росгвардію.

29 вересня президент РФ Володимир Путіна зустрівся у Кремлі з ексначштабу ПВК "Вагнер" Андрієм Трошевим. Військовому, який керував табором "вагнерівців" у Молькіно, доручили формувати нові підрозділи добровольців для війни в Україні. Західні ЗМІ впевнені, що Трошин став обранцем Путіна і його зроблять новим керівником найманців. Однак аналітики Інституту вивчення війни (ISW) назвали імена ще кількох конкурентів ексначштаба ПВК "вагнер". Про деталі конкурентної боротьби ідеться у крайньому аналітичному звіті на порталі ISW.

Аналітики вказують, що після смерті власника Євгена Пригожина та командира Дмитра Уткіна ПВК "Вагнер" та найманці мають "невизначений статус". Бойовики дислокуються у таборах на території кількох країн: в Білорусі, ЦАР, Малі, Лівії, раніше мали бази у Сирії та у РФ. Кремль призначив нового командира — ним має стати Трошев, який отримав посаду у Міноборони РФ. Однак у звіті ISW вказують, що ця кандидатура — не остаточна.

ПВК "Вагнер" в Україні: деталі

Трошев очолив групу "вагнерівців", які після заколоту Пригожина перейшли на бік Москви, нагадали аналітики. Про це пам'ятають решта бойовиків, які цього не зробили і пішли за Пригожиним. В ISW припускають, що ці бойовики опиратимуться: не хотітимуть, щоб цього чоловіка зробили їхнім новим командиром. Хто ж зможе керувати найманцями? Названо три кандидати.

Павло Пригожин — 25-річний син Євгена Пригожина, який веде перемовини щодо перепідпорядкування "Вагнера". Зокрема, пропонує, щоб найманці увійшли в структуру Росгвардії. При цьому вказує, що члени ПВК збережуть символіку, ідеологію, назву, командирів тощо.

"Відоме джерело, пов’язане з "Вагнером", повідомило, що бійцям не доведеться підписувати контракти з Міноборони РФ", — цитує ISW повідомлення з вагнерівського пабліку.

Павло Пригожин, син Євгена Пригожина, загиблого власника ПВК "Вагнер" Фото: З відкритих джерел

Михайло Ватанін — керівник служби безпеки ПВК "Вагнер", який начебто має вплив на Павла Пригожина. У звіті припускають, що він може неофіційно керувати заявами 25-річним чоловіком.

Михайло Ватанін, бойовик ПВК "Вагнер" Фото: Миротворец

Віктор Золотов — директор Федеральної служби військ Росгвардії, яка входить у структуру МВС РФ. На його думку, кілька підрозділів найманців можуть увійти в структуру Росгвардії. Зазначається, що у цього відомства досі не було техніки та інфраструктури, які могли б забезпечити попередню боєздатність підрозділу. Такі можливості, однак, є в Міноборони РФ.

Віктор Золотов, директор Росгвардії Фото: З відкритих джерел

"За повідомленням джерела, що знає ситуацію, глава Росгвардії Віктор Золотов почав розглядати питання приєднання "музикантів" з групи "Вагнер" до складу військової структури, яку він курує", — йдеться у звіті.

Аналітики резюмують, що ПВК "Вагнер" ще може відновити сили, щоб стати загрозою на війні в Україні. Щоб використати це бойове формування, Кремлю слід налагодити сильне централізоване керівництво, ідеться у звіті ISW.

Зазначимо, розслідувачі встановили, що Павло Пригожин претендує спадок батька у Росії. Ідеться про 12 млрд руб. — гроші за нерухомість та компанії. Кількома тижнями раніше ЗМІ повідомили про спроби російської влади захопити ресурси ПВК "Вагнер" у Африці, однак з цим є проблеми: усе трималось на особистих контактах загиблого.

Нагадуємо, згідно зі звітом ISW, ЗСУ продовжує вести наступальні дії під Роботиним: на деяких ділянках атакують, на деяких — довелось відступити. Натомість відзначають успішне просування на Бахмутському відтинку фронту. Згідно з повідомленнями українського командування, є певне просування у районі під Кліщіївкою.