"Важкі бої за терикон": боєць легіону "Свобода" розповів про ситуацію під Авдіївкою (відео)

У Авдіївці росіяни знищили міську лікарню та церкву, розповів боєць ЗСУ. По місту масовано відпрацьовують російські вертольоти, а по селах — керовані авіабомби.

Російське командування три тому, 10 жовтня, віддало наказ штурмувати позиції Сил оборони України під Авдіївкою. У бій кинули три бригади, які намагаються обійти місто з півночі та півдня — взяти у кліщі. Згідно з заявою очільника місцевої військової адміністрації Віталія Барабаша, кількість наступаючих така велика, що він порівняв їх з "тарганами". Боєць легіону "Свобода" Максим Морозов розповів про поточну ситуацію та показав руїни лікарні і каплички, розтрощених росіянами. Відео з коротким звітом подій у Авдіївці виклав у Telegram-каналі.

Морозова підтвердив, що місто перебуває під масованими обстрілами ЗС РФ: "Ситуація у Авдіївці станом на п'ятницю 13 жовтня залишається надзвичайно складною".

У населеному пункті досі перебувають цивільні — "їх готові вивозити при першій потребі".

Зі слів бійця, росіяни використовують для ударів по Авдіївці ракети, якими стріляють з вертольотів. Сусідні села потерпають від ударів КАБів. Під обстрілами — коксохімічний завод.

Українські воїни продовжують утримувати позиції: впевнений, що "важкі бої за терикон завершаться нашою перемогою".

Боєць також опублікував кадри руйнувань внаслідок російських обстрілів. Зокрема, показав пошкоджену міську лікарню, у якої не вціліло жодного вікна. Ще одна ці ЗС РФ — православна капличка невідомого чийого патріархату — київського чи московського. Від неї залишилась одна стіна.

Бої під Авдіївкою: деталі

У ранковому звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 13 жовтня українським бійцям вдалось відбити усі атаки ворога біля трьох населених пунктів: під Авдіївкою, а також біля сіл Ласточкине і Тоненьке (за 3 км на захід від Авдіївки, за 2 км від лінії фронту).

Штурми під Авдівкою станом на 13 жовтня Фото: DeepState

Тим часом проросійські пабліки повідомили, що ЗС РФ не вдалось захопити терикон, розташований неподалік від коксохімічного заводу.

Ситуація під Авдіївкою: події біля терикона Фото: Скриншот

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, яку мету має ворог, атакуючи населений пункт з півночі та півдня. Зокрема, ідучи з півночі, росіяни можуть захопити висоту біля коксохімічного комбінату, яка панує над місцевістю. Просунувшись ще далі, перерізають логістику — лінії постачання ЗСУ у Авдіївці. Тим часом російські частини з півдня закривають "кліщі" і починають вуличні бої.

Наразі відомо, що російське командування не досягне успіхів у наступі: навпаки — масово втрачає живу силу і техніку. Бійці ЗСУ показали, як вони знищили цілу колону танків, які намагались іти в атаку. Також у мережі з'явились кадри влучання по бронемашині, яка їхала посеред поля.

Нагадуємо, увечері 12 жовтня росіяни використали під Авдіївкою запалювальні снаряди з фосфором: кадри удару з'явилось у мережі. На подію ніяк не відреагувала міжнародна організація Human Rights Watch: зігнорували, на противагу аналогічним подіям у Секторі Гази.