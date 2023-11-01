У Херсоні затримали адвоката, який "переписував" майно морського порту на окупантів

Чоловік очолив Бюро технічної інвентаризації та переписував українське майно на баланс окупаційної влади.

У Херсоні затримали місцевого адвоката, який працював на окупаційну владу та "переписував" майно Херсонського морського порту на "адміністрацію Сальдо". Про це повідомляють у Службі безпеки України.

Після захоплення міста адвокат підтримав окупаційну владу, а згодом став керівником "Бюро технічної інвентаризації" (БТІ). На цю посаду його призначили за особистої вказівки голови окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо.

В українській службі безпеки зазначають, що перебуваючи на посаді чоловік перереєстровував майно Херсонського морського порту на баланс "Мінтранспорту РФ" та займався не законною інвентаризацією комунального підприємства.

"Він брав безпосередню участь у незаконній "інвентаризації" місцевого комунального підприємства "Міське дорожнє управління" та передачі окупантам його основних фондів", — йдеться у повідомленні.

Серед іншого, під час тимчасової окупації чоловік закликав місцевих мешканців працювати на окупаційну владу та обіцяв російську зарплату і лояльне ставлення.

Після звільнення Херсону українськими військовими чоловік переховувався від правосуддя, однак був виявлений та затриманий.

Місцевому адвокату повідомили про підозру у пособництві державі-агресору та взяли під варту. Тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Окупація Херсону

2 березня 2022 року Міністерство оборони Росії заявило про захоплення Херсона. Вже через декілька днів, а саме 4 березня, стало відомо про захоплення телевежі. Разом із кабельними каналами перестали працювати приставки Т2, а українські канали були доступні лише через Інтернет. Також повідомлялося про захоплення передавальної станції Концерну РРТ, яка знаходиться під управлінням Адміністрації Держспецзв'язку.

Місцеві мешканці окупацію міста не підтримували та виходили на тисячні мітинги з українськими прапорами на яких кричали "Херсон – це України" та "Російський солдат — фашистський окупант!". У відповідь російські військові відкривали вогонь по мешканцях.

Вже 26 квітня окупанти призначили "голову" Херсонської ОДА, яким став Володимир Сальдо, та "голову" Херсонської міської адміністрації Олександра Кобеця.

19 серпня українська армія пішла у контрнаступ на півдні. Російські військові почали підривати мости та забирати прапори РФ з будівель.

Звільнили Херсон від російських військових у ході контрнаступу 11 листопада 2022 року. Біля будівлі з’явився український прапор, а окупанти переодягаючись у цивільний одяг почали тікати із міста.

Нагадаємо, на днях на Харківщині затримали власницю салону краси, яка шпигувала для російської спецслужби. Жінка випитувала інформацію у своїх клієнтів під час послуг та передавала інформацію ФСБ.

Також 30 жовтня у Запоріжжі викрили місцевого мешканця, який за 30 тис. гривень шпигував за переміщенням української військової техніки.