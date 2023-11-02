"F-16 прибули в Україну": російські блогери заявили про появу винищувачів для ЗСУ (фото)

На думку пропагандиста з РФ, винищувач 4 покоління F-16 нічим не загрожує російській авіації. При цьому визнав, що вони мають далекобійні ракети для полювання на літаки МіГ-30 та А-50 ЗС РФ.

В Україну вже нібито прибули п'ять винищувачів F-16, які перетнули кордон у розібраному стані, заявив російський військкор у Telegram-каналі "Рыбарь".

Допис військкора опублікований зранку 2 листопада. Автор вказує, що начебто вночі кордон України й Польщі перетнули вантажівки, які везли два розібрані винищувачі F-16. На його думку, ЗСУ вже мають п'ять літаків 4 покоління, здатних протистояти російській авіації.

Дописувач заспокоїв своїх читачів щодо того, чи є небезпека для армії країни-агресора. Намагався переконати, що винищувач 4 покоління F-16 Falcon — це не "вундервафля". Втім визнав, що літак має ракети AIM-120D, здатні дістати росіян на відстані 180 км.

На думку автора допису, F-16 — це "звичайна техніка", яка нищитиме російські МіГ-30 та А-50.

Допис про надходження F-16 в Україну Фото: Скриншот

Українське військове командування не повідомляло про надходження літаків F-16.

F-16 для України — деталі

Зазначимо, речник Повітряних Сил Юрій Ігнат заявив, що Україна отримає винищувачі F-16 не раніше весни 2024 року. З його слів, у першій партії буде шість таких повітряних суден.

Між тим влітку президент України Володимир Зеленський відвідав кілька країн ЄС, намагаючись зібрати "літакову коаліцію". Очільнику держави вдалось отримати запевнення від Данії, Румунії, Нідерландів, Великої Британії, а також США, що літаки будуть, потрібно лише навчити українських пілотів. У вересні-жовтні стало відомо про прибуття перших українських пілотів, які почали навчання на літаках F-16.

Тим часом міністр оборони РФ Сергій Шойгу 1 листопада заявив, начебто ЗС РФ вже знищили 37 літаків ЗСУ і легко справляться з F-16. На цю заяву відповіли в ГУР Міноборони: наголосили, що це "вигадка", яка нагадує про аналогічні повідомлення про "Київ за три дні".

Воєнні експерти відзначали важливість отримання винищувачів F-16 для підтримки ЗСУ. Вказували, що літаків цього типу випущені тисячі штук, отже, їх надовше вистачить для ведення бойових дій.

Крім того, у статті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, опублікованій 1 листопада 2023 року, наголошується, що Україні необхідно мати сучасну авіацію, щоб отримати перевагу у війні з РФ.

Нагадуємо, у мережі показали наслідки візиту українських FPV-дронів та касетних боєприпасів на місце базування ЗС РФ на Херсонщині. На кадрах з місця подій — повністю знищена техніка окупантів. Водночас в окупованій частині Запорізької області відбулась ще одна атака безпілотників — їх помітили в районі Енергодара.