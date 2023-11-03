Це створить вікно можливостей: у ГУР розповіли, чи змінить хід війни усунення Путіна

На думку розвідки, усунення російського президента нічого не змінить, однак ймовірність конфліктів у Росії збільшується з кількістю перемог України на фронті.

В українській розвідці вважають, що Росія хотіла знищити Україну ще задовго до існування Путіна у різні періоди. Відтак усунення російського президента не вирішить усіх наших проблем, але може створити вікно можливостей. Про це в інтерв’ю РБК-Україна, опублікованому 3 листопада, розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

"Те, що це створить певне вікно можливостей для України і для самої Російської федерації щодо перезавантаження, реорганізації, реформування і відмови від цієї спадщини воєнних злочинів, "рашизму" — це факт", — зазначив Юсов.

За словами представника ГУР наразі залишається відкритим питання, як ми та Росія використаємо це вікно можливостей.

У розвідці вважають, що ймовірність таких внутрішньоросійських процесів залежить від успіхів українських військових на фронті. Також ключову роль відіграє підтримка України світом та посилення санкцій.

"Чим більш рішучою є підтримка України з боку вільного світу і протидія російській агресії, посилення санкційної політики — тим більше створюється передумов для власне конфлікту еліт у самій Росії", — сказав представник ГУР.

Також він додав, що сценарії можуть бути різними, втім Україна до них готується.

Усунення Путіна від влади в Росії

Додамо, про можливість усунення від влади російського президента Володимира Путіна говорять давно. За словами колишнього голови Служби зовнішньої розвідки України генерала Миколи Маломужа, не всі вищі чини Росії схвалюють дії президента.

Варто зазначити, ще у листопаді минулого року російський юрист, опозиційний блогер, ексдепутат Держдуми РФ Марк Фейгін говорив, що еліта РФ хотіла б усунути Путіна. Причиною цьому стали провали у війні. Однак Фейгін також зазначав, що попри невдоволення, ніхто з представників російського силового блоку не готовий безпосередньо вплинути на усунення Володимира Путіна від влади.

На початку жовтня керівник Центру громадської аналітики "Вежа" припускав, що навіть у разі усунення Володимира Путіна прийде "уявний", який його вдаватиме, аби щоб ця система не розвалилася.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що президент РФ намагається триматись якомога далі від найближчого оточення. Ймовірно, Путін побоюється можливості повстання проти нього через невдоволення розвитком подій в Україні.

Також наприкінці жовтня у Росії почали ширитися чутки про смерть Путіна. В українській розвідці вважають, що поширення такої інформації — це перевірка реакції місцевого населення та еліт.