Головні перемоги і поразки України у 2023-му: у BBC підбили підсумки року війни

Україна здобула три важливі перемоги у 2023 році, підсумували журналісти. Серед них — форсування водної перешкоди, що є однією з найскладніших операцій у військовій науці.

Протягом 2023 року українська армія здобула перевагу в Чорному морі, звільнила кілька населених пунктів і вдало діяла на Херсонщині. Водночас є низка операцій, які не вдалось завершити успішно: наприклад, втрачено Бахмут, тривають бої навколо Авдіївки. Про підсумки року написали на порталі "BBC News Україна".

Журналісти "BBC News Україна" нарахували шість знакових подій на південному-східному фронті в України. Три події — це перемоги у 2023 році, три — поразки. Також зазначили, що рік завершується на тлі не надто вдалого літнього контрнаступу і тривоги за майбутнє через ситуацію всередині країни й на зовнішній арені.

Війна України — перемоги 2023 року

Три перемоги, які здобули Сили оборони протягом року:

Повернення контролю над Чорним морем, наслідком якого стало налагодження роботи зернового коридору та примушення ЗС РФ вивести ракетоносії з Кримського півострова. Перевагу здобули завдяки використанню далекобійних ракет, які влучали по російських кораблях, а у вересні вдарили по штабу ЧФ РФ у Севастополі. Крім того, є постійна загроза від морських дронів, які дістали до Кримського мосту і заважають логістиці. Під час останнього удару ЗСУ вдалось влучити по ВДК "Новочеркасск", на якому загинули близько 70 військових моряків. Знищення російських колон під Вугледаром, звільнення Кліщіївки, Андріївки на Донеччині та Роботиного на Запоріжжі. Військові ЗСУ публікували відео з місць боїв: показували, як нищили колони бронетехніки ЗС РФ та знешкоджували фортифікаційні споруди. Створення лівобережного плацдарму на Херсонщині внаслідок унікальної військової операції з форсування Дніпра за відсутності захисту з повітря, без флоту, без налагодження понтонної переправи та підтримки бронетехніки.

Поразки України у 2023 році

На порталі виділили три події, які можна оцінити як не надто вдалі:

Контрнаступ ЗСУ почався влітку 2023 року і тривав, орієнтовно, до кінця осені. Бійцям Сил оборони вдалось пройти дві фортифікаційні лінії у напрямку Токмака у Запорізькій області, закріпитись під Вербовим та Роботиним, отримати деякі здобутки на південь від Великої Новосілки. Подальшого просування не відбулось через низку причин, які аналізувались у ЗМІ — наприклад, через повільне постачання та замалу кількість техніки від країн Заходу. Втрата Бахмута на Донеччині — бойові дії тривали дев'ять місяців, ЗС РФ втратили під 50 тис. осіб, місто перетворилось на руїни і його довелось залишити. Ситуація в Авдіївці на Донеччині. Підрозділи ЗС РФ намагаються оточити населений пункт, тиснучи на південному та північному флангах. На сьогодні місто "в напівоточенні", зауважили на порталі BBC. Водночас цей відтинок фронту відвідав президент України Володимир Зеленський і зазначив героїзм бійців ЗСУ.

Зазначимо, аналітики опублікували п'ять можливих сценаріїв, якими може розвиватись російсько-українська війна найближчі два роки. Згідно з оцінками експертів, найімовірніший варіант — затягування війни й переростання локальної війни у глобальну.

Нагадуємо, після масованого обстрілу України 29 грудня Радбез ООН зібрався на надзвичайне засідання. Під час засідання представник США критикував росіян, які "замилювали" очі світовим політикам. Тим часом у квазіреспубліці "ДНР" обурені діями Росії: військове командування вирішило розформувати місцеві воєнізовані підрозділи, які воювали на Донбасі проти України.