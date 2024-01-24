У Бєлгородській області розбився Іл-76: що відомо про авіакатастрофу (фото, відео)

РФ звинуватила Україну у теракті та заявила про начебто загибель 65 український полонених військових. Втім наразі не відомо, чи дійсно перебували військові на борту, російська версія через неточності викликає сумніви як у журналістів, так і у військових.

Зранку у середу, 24 січня, у Бєлгородській області розбився російський військово-транспортний літак Іл-76. У Росії стверджують, що на борту нібито перебували українські військовополонені, яких мали обміняти. Фокус зібрав все, що відомо про авіакатастрофу у РФ.

Російський літак впав у Корочанському районі Бєлгородської області за близько 90 кілометрів від Харківської області. Першими про авіакатастрофу написали російські Telegram-канали, однак невдовзі інформацію офіційно підтвердили у Міністерстві оборони РФ. Спочатку повідомлялося, що у літаку перебувало близько 60 людей.

Фото: Google Maps

Місцеві мешканці зняли на відео, як після удару об землю відбулася детонація повітряного судна. Губернатор області писав, що на місце інциденту приїхали правоохоронці, рятувальники та комісія ВКС. Повітряне судно впало неподалік від населеного пункту та всі, хто був на борту, загинув.

Варто зазначити, що місцеві Telegram-канали Бєлгородської області незадовго до падіння літака повідомляли про оголошення ракетної небезпеки в області.

Російські медіа писали, що уламки повітряного судна розкидало на відстань у п’ять кілометрів, деякі уламки впали на приватні території мешканців області.

За словами аналітика німецького видання BILD Юліана Рьопке, літак вибухнув не під час удару об землю, а в повітрі. Він зауважив, що спочатку місцеві мешканці почули вибух та зняли відео, як літак перед падінням почав розвалюватися, після чого зіткнувся із землею.

Також журналісти "Інтерфакс-Україна" писали із посиланням на власні джерела у Міноборони, що літак був збитий на зльоті, втім інших деталей він не повідомив.

Однією із версій авіакатастрофи є те, що літак міг бути збитий засобами протиповітряної оборони. Таку думку висловили західні військові експерти, пише ВВС. Зокрема, те, що повітряне судно було уражене ракетою, свідчить про шлейф диму у небі під час вибуху.

Також медіа писали, що повітряне судно могло впасти через дружній вогонь, або через технічну несправність. Окрім того, заявлена Росією інформація про те, що на борту перебували українські військові може бути лише елементом російської інформаційної-психологічної операції.

Росія звинуватила в авіакатастрофі Україну

У Міноборони РФ заявили, що літак вилетів з аеропорту Чкаловський та летів у Бєлгород. На його борту начебто перебувало 74 людини, а саме: 6 членів екіпажу, троє російських військових та 65 українських бійців, які перебували у російському полоні.

Росія офіційно звинуватила в авіакатастрофі Україну. У відомстві стверджують, що нібито зафіксували пуски двох українських ракет та Україна знала, що саме 24 січня на аеродром у Бєлгороді доставлять для обміну українських військових, який повинен був відбутися у другій половині дня у пункті пропуску "Колотилівка".

Спочатку прессекретар президента РФ Дмитра Пєскова не зміг сказати, чи доповідали Володимиру Путіну про падіння літака, та посилався на те, що інформація "свіжа інформація" та з нею будуть розбиратися.

Ввечері 24 січня російські медіа повідомили, що РФ запросила термінове засідання РБ ООН через збиття літака Іл-76. За словами російського міністра, українська сторона начебто випустила по літаку ракети із Харківської області.

Також Лавров під час своєї заяви наголосив, що очікує від французького головування проведення такого засідання якнайшвидше. Очільник російського МЗС також нагадав, що після подій у Бучі весною 2022 року, які він назвав "інсценуванням" українською стороною, таке засідання скликали через три доби. Відтак він сподівається, що французьке головування "добросовісно виконає свої обов’язки".

Реакція української сторони

У Генштабі розповіли у коментарі Фокусу, що не можуть підтвердити дані про падіння літака Іл-76. Також інформацію відмовилися коментувати у Службі безпеки України.

Однак невдовзі на офіційній сторінці штабу заявили, що повинні слідкувати за логістикою постачання ракет, які Росія випускає по Україні, особливо, якщо це стосується військово-транспортної авіації. Вони наголосили, що інтенсивність ворожих ударів пов’язана із збільшенням військово-транспортних літаків, які прямують до аеродрому у Бєлгороді.

Тим часом у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявляли, що разом з іншими профільними структурами збирають всю необхідну інформацію.

Невдовзі у розвідці сказали, що не мають інформації про те, хто саме перебував на борту повітряного судна. Однак зі своєї сторони Україна виконала всі домовленості для обміну полонених. Російські військові були доставлені до зазначеного місця та перебували у безпеці в очікуванні обміну.

Безпеку українських військовополонених мала гарантувати Росія. Зокрема, під час попередніх обмінів РФ повідомляла про необхідність гарантування безпеки повітряного простору, втім сьогодні цього не було зроблено. Також у Росії не повідомили, про кількість транспортних засобів та маршрутів, якими будуть доставляти українських бійців. Імовірно, що дії окупантів були спеціально сплановані для послаблення міжнародної підтримки України.

Хто перебував на борту літака Іл-76 та куди він летів

Російська сторона дотримується позиції, що на борту повітряного судна перебували українські військові. Невдовзі список з українськими полоненими, які начебто загинули під час падіння літака, опублікувала головна редакторка російського пропагандистського видання RT Маргарита Симоньян.

Однак журналісти видання "Верстка" знайшли неточності в опублікованих списках. До прикладу, прізвища деяких військових вказані не вірно. Окрім того, у ньому зазначений український військовий, який вже був обміняний 3 січня.

Російська пропаганда поширює інформацію, що більшість із начебто загиблих українських військових були мобілізованими та не пройшли військову підготовку. Зокрема, бійців нібито кинули командири, вони самі вирішили здатися у полон.

Також у своєму цинічному дописі російські журналісти вказували, що українським бійцям було добре у російському полоні, адже до них начебто добре ставилися.

Речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів Фокусу, що у російській версії авіакатастрофи є багато неточностей. Зокрема, на кадрах з місця падіння повітряного судна не видно великої кількості останків тіл, однак за офіційною версією РФ, у літаку перебувало 74 людини.

За його словами, в озвученій російською владою інформації також сумніваються російські військкори. Зокрема, вони звернули увагу на те, що російський літак летів не у напрямку кордону України, а у протилежну сторону. Також повідомлялося, що нещодавно це повітряне судно здійснило рейс до Єгипту.

Тим часом як розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, Росія може підкинути тіла на місце падіння літака. Зокрема, ця подія схожа на трагедію в Оленівці, де окупанти спалили український полонених військових та звинуватили у скоєному Україну. Тоді у РФ заявили, що українська сторона вдарила по колонії, де перебували українці, реактивною артилерійською системою HIMARS.

Зазначимо, що журналісти встановили прізвища шести членів екіпажу, які були призначені для супроводження польоту літака Іл-76. Загибель трьох з них підтвердили родичі. Командиром повітряної судна був Станіслав Беззубкін, його загибель підтвердила дружина, якій про це повідомили у Міноборони Росії.

Ще одним загиблим виявився бортовий інженер Андрій Пілуєв. Відомо, що він отримав медаль "За повернення Криму" та був відзначений за участь у бойових діях у Сирії.